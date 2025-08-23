Ευχάριστα τα νέα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου αναφορικά με την πρεμιέρα του πρωταθλήματος κόντρα στην ΑΕΛ Novibet, με τον Ρουμάνο να έχει στην αποστολή και τον Τάισον και τον Πέλκα.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet για την πρεμιέρα της φετινής Super League με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να συμπεριλαμβάνει στην αποστολή τόσο τον Τάισον, όσο και τον Πέλκα. Για τον Βραζιλιάνο μάλιστα είχε δηλώσει πως θα επιστρέψει μετά την διακοπή για τις Εθνικές ομάδες, αλλά όπως φάνηκε ξεπέρασε πολύ πιο γρήγορα το πρόβλημα που αντιμετώπιζε.

Αναλυτικά η σχετική αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΑΟΚ έχει ως εξής: «Το αγωνιστικό τμήμα του Δικεφάλου ολοκλήρωσε την διήμερη προετοιμασία του για το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΛ, με μοναδικό στόχο τους πρώτους τρεις βαθμούς στο νέο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League 2025-26.

Η τελευταία πρόβα της ομάδας στη Νέα Μεσημβρία το απόγευμα του Σαββάτου(23.08) περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.

Όλοι οι ποδοσφαιριστές προπονήθηκαν κανονικά.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου επέλεξε τους εξής παίκτες για τη μάχη με την ΑΕΛ: Παβλένκα , Γκουγκεσασβίλι , Σάστρε , Κένι , Κεντζιόρα , Λόβρεν , Μιχαηλίδης , Μπάμπα , Τέιλορ , Θυμιάνης , Μεϊτέ , Οζντόεφ , Καμαρά , Κωνσταντέλιας , Ιβανούσετς , Πέλκας , Τάισον , Α.Ζίβκοβιτς , Ντεσπόντοφ , Χατσίδης , Τσάλοφ , Γιακουμάκης , Μύθου».