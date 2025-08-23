O Στεφάν Λανουά βρέθηκε στο Αγρίνιο για το Παναιτωλικός - Ατρόμητος, όπου τον υποδέχτηκαν ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ Φώτης Κωστούλας και ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Γεράσιμος Μπελεβώνης.

Στην πρώτη ημέρα της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ο Στεφάν Λανουά ταξίδεψε στο Αγρίνιο για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Παναιτωλικού με τον Ατρόμητο.

Θυμίζουμε πως στο συγκεκριμένο ματς ορίστηκε ο Μελέτης Γιουματζίδης, της ΕΠΣ Πέλλας, ο οποίος την τρέχουσα σεζόν ανέβηκε στους πίνακες της πρώτης κατηγορίας.

Τον Γάλλο αρχιδιαιτητή της ΚΕΔ υποδέχτηκαν ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ Φώτης Κωστούλας και ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Γεράσιμος Μπελεβώνης.