Η ΑΕΚ πριν τη μεγάλη ρεβάνς με την Άντερλεχτ δίνει αύριο το πρώτο της ματς στο νέο πρωτάθλημα κόντρα στον Πανσερραϊκό στην OPAP Arena με τον Μάρκο Νίκολιτς να ετοιμάζει αλλαγές στην ενδεκάδα.

Το πολύ μεγάλο ματς για την ΑΕΚ είναι αναμφίβολα αυτό που έρχεται την προσεχή Πέμπτη (28/8) στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα στην Άντερλεχτ στη ρεβάνς του 1-1 των Βρυξελλών, στην οποία θα παιχτεί για την Ένωση η παρουσία της στη League Phase του Conference League. Ωστόσο, αύριο (24/8, 20:15) η ΑΕΚ ξεκινάει τη σεζόν στο νέο πρωτάθλημα υποδεχόμενη τον Πανσερραϊκό στην OPAP Arena και πρέπει να αρχίσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν ζήτησε αναβολή του παιχνιδιού παρότι είχε τη δυνατότητα καθώς θέλει να δείξει εμπράκτως ότι υπολογίζει όλο το ρόστερ που έχει στη διάθεσή του και να διατηρήσει γενικότερα τον ρυθμό στην ομάδα του. Η πρεμιέρα απαιτεί μεγάλη προσοχή καθώς η ΑΕΚ δεν προλαβαίνει να προετοιμαστεί στον απόλυτο βαθμό μετά το ματς με την Άντερλεχτ. Επέστρεψε από το Βέλγιο ξημερώματα Παρασκευής, ο Νίκολιτς φυσιολογικά έδωσε ρεπό στους παίκτες του μετά από την κούραση που υπήρχε και οι κιτρινόμαυροι καλούνται με μια προπόνηση παραμονές του παιχνιδιού να αντιμετωπίσουν τον Πανσερραϊκό.

Οι σκέψεις για rotation από τον Νίκολιτς

Ο Νίκολιτς φυσικά σχεδιάζει να ανοίξει το rotation δίνοντας χρόνο συμμετοχής και σε παίκτες που δεν έχουν αγωνιστεί πολύ ως τώρα. Υπάρχουν φυσικά και τα προβλήματα με τον Περέιρα να είναι εκτός με τραυματισμό, τον Γιόβιτς να κάνει τις προηγούμενες μέρες συντηρητικό πρόγραμμα και τον Γκατσίνοβιτς να αποχωρεί με ενοχλήσεις από το παιχνίδι με την Άντερλεχτ, ενώ θυμίζουμε πως ενοχλήσεις είχε πρόσφατα και ο Μαρσιάλ.

Εκτίμηση για την ενδεκάδα με αυτά τα δεδομένα είναι πολύ δύσκολο να γίνει, ενώ μένει να φανεί και ο σχηματισμός που θα επιλέξει ο Νίκολιτς, ο οποίος μετά το 4-4-2 σε ρόμβο και το 4-2-3-1 παρουσίασε και το 4-4-2 σε κανονική μορφή. Οι Πένραϊς, Βίντα, Οντουμπάτζο, Γιόνσον, Ελίασον και Πιερό διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα. Από τις ως τώρα βασικές επιλογές ο Μάνταλος είναι πιθανό να ξεκινήσει από τη στιγμή που είναι τιμωρημένος για την Πέμπτη, ενώ και ο Πινέδα που πέρασε ως αλλαγή στο δεύτερο μέρος με την Άντερλεχτ, μπορεί να βρει θέση στην ενδεκάδα.