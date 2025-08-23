Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (23/8) στο Gazzetta
Sportday: Πρώτο βήμα για το 49! Η δύσκολη πρεμιέρα στο άδειο Καραϊσκάκη κόντρα στον Αστέρα και οι εντολές Μεντιλίμπαρ για να έρθει το τρίποντο.
Livesport: Εγγυάται ο «πατέρας» του. Ο Παναθηναϊκός έδειξε επιμονή στον «παιχταρά με ρίσκο» Ρενάτο Σάντσες, τον υποδέχθηκε χθες στην Αθήνα και ελπίζει ότι θα αναγεννηθεί στα χέρια του Ρουί Βιτόρια που τον ανέδειξε και υπερθεμάτισε την απόκτησή του.
Φως των σπορ: Κοιτάει και Μπενεντέτι. Νέο όνομα για την άμυνα του Ολυμπιακού ο 19χρονος στόπερ της Παλμέιρας.
Κόκκινος Πρωταθλητής: Τι ισχύει για 8 παίκτες. Χαμός με νέα και παλιά ονόματα στον Θρύλο. Η ανάλυση και οι εξελίξεις για κάθε μία περίπτωση.
Ώρα των σπορ: Είναι εδώ ο Νίκλας και ο Θωμάς!
