Ο Αστέρας AKTOR ενημέρωσε πως τα εκδοτήρια του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» θα παραμείνουν κλειστά την ημέρα του αγώνα του με την ΑΕΚ.

Σε εξέλιξη είναι η προπώληση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση του Αστέρα AKTOR με αντίπαλο την ΑΕΚ στην Τρίπολη. Οι Αρκάδες φίλαθλοι προμηθεύονται τα «μαγικά χαρτάκια» από το Starstore την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου κατά τις ώρες καταστημάτων και το Σάββατο (24/1) από τα εκδοτήρια του γηπέδου, από τις 11:00, ενώ η διάθεση των εισιτηρίων για τους Ενωσίτες έγινε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας των Κιτρινομπλέ.

Όπως έκαναν γνωστό οι Κιτρινομπλέ την ημέρα του αγώνα με το Δικέφαλο δεν θα λειτουργήσουν εκδοτήρια στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός και συνεπώς θα μπορούν να προσεγγίσουν το γήπεδο μόνο όσοι έχουν εισιτήριο.

Ο αγώνας της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League θα κάνει σέντρα στις 19:30 και οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 17:00.

Θυμίζουμω πως αυτό θα είναι το πρώτο παιχνίδι της τρίτης θητείας του Μίλαν Ράσταβατς στην ομάδα της Αρκαδίας, ενώ η ΑΕΚ ψάχνει το πρώτο της «διπλό» για το 2026.