Η ανατροπή της Λίγκα ντε Κίτο και η πρόκρισή της στην επόμενη φάση του Κόπα Λιμπερταδόρες έβαλε νέα δεδομένα στην υπόθεση του Κάρλος Γκρουέσο στον Άρη και μάλιστα ο μέσος από τον Ισημερινό εξέφρασε την επιθυμία κατάκτησης όλων των τίτλων με την ομάδα του!

Στις προηγούμενες ημέρες, τα media του Ισημερινού σημείωναν ότι ήταν εξαιρετικά πιθανή η αποχώρηση του Κάρλος Γκρουέσο από τη Λίγκα ντε Κίτο σε περίπτωση αποκλεισμού της τελευταίας από τη συνέχεια του Κόπα Λιμπερταδόρες. Είχε ηττηθεί με 1-0 από την Μποταφόγκο στον πρώτο αγώνα της φάσης των «16», ωστόσο, τα ξημερώματα έκανε την ανατροπή καθώς επικράτησε με 2-0 και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση. Ο Άρης ήταν σε επαφή με τον ατζέντη του 30χρονου διεθνή μέσου, πλέον όμως αυτή η πρόκριση είναι πιθανό να αλλάξει τα δεδομένα.

Μάλιστα, με δηλώσεις του στη μικτή ζώνη, ο Γκρουέσο κατέθεσε τις φιλοδοξίες του για την πορεία της ομάδας. «Συνεχίζουμε να δουλεύουμε με σκοπό να βρεθούμε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Η δουλειά του προπονητή φάνηκε. Για μένα, ήταν δύσκολο να προσαρμοστώ στις συνθήκες και στο ποδόσφαιρο του Εκουαδόρ αλλά τώρα είμαι καλά καθώς έχω αρχίσει να γνωρίζω τους συμπαίκτες μου… Είμαι χαρούμενος που διεκδικούμε ότι περισσότερο μπορούμε. Παραμένουμε πίσω στο εγχώριο Πρωτάθλημα αλλά θέλουμε να κατακτήσουμε και τα τρία τρόπαια», είπε.