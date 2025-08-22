Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (22/8) στο Gazzetta
Sportday: Ξόρκισε την κατάρα! Ο Παναθηναϊκός με ανατροπή λύγισε τη Σάμσουνσπορ και πήρε παλικαρίσια την πρώτη φετινή του νίκη. Καταλυτική η είσοδος του Καλάμπρια το τελευταίο μισάωρο.
Livesport: Μαέστρο Ιταλιάνο! Ο τεράστιος Νταβίντε Καλάμπρια μπήκε στο 59΄και μαζί με τον δαιμονισμένο Τετέ έλιωσαν την Σάμσουνσπορ για τον ΠΑΟ που αποθεώθηκε.
Φως των σπορ: Φέρνει θηρίο. Ο πανύψηλος Καλίφα Κουμάντζε στην προετοιμασία του Ολυμπιακού.
Κόκκινος Πρωταθλητής: Θηρίο στα καλάθια! Κόκκινος ύψους 2,23 Καλίφα Κουμάντζε. Όλα καλά με Αντίνο.
Ώρα των σπορ: Εδώ στο καμίνι θα τους λιώσει και θα περάσει! Εμφανή και ξεκάθαρα τα κενά στην ΑΕΚ, που ανεξαρτήτως... Άντερλεχτ θέλει οπωσδήποτε ενίσχυση.
