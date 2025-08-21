Μεταμορφωμένη η Εθνική με Γιάννη Αντετοκούνμπο, πρόκληση για τρεις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη απόψε.

Sportday: Τεστ αντοχής. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ρίχονται απόψε ξανά στις ευρωπαϊκές μάχες και πρέπει να δείξουν χαρακτήρα.

Livesport: Ζαφείρης και «διπλό». Ο ΠΑΟΚ έκανε το μεγάλο «μπαμ» κλείνοντας τον υπέροχο Έλληνα χαφ και απόψε στην Κροατία θέλει να χτίσει πλεονέκτημα κόντρα στη Ριέκα.

Φως των σπορ: Άλλη Εθνική με Γιάννη. Μεταμορφωμένη η Ελλάδα με τον Αντετοκούνμπο, κέρδισε στην πρεμιέρα του Ακρόπολις τη Λετονία με 104-88.

Κόκκινος Πρωταθλητής: Εδώ και τώρα. Πινγκ Πονγκ για Αντίνο! Πολύ κοντά ο Μάντσα!

Ώρα των σπορ: ΑΕΚ μπορείς! Η μεγάλη πρόκληση είναι απόψε για την ΑΕΚ στις Βρυξέλλες.