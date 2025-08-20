Ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει για τη διαφαινόμενη προσθήκη αμυντικού χαφ στον Άρη η οποία θα τον είχε βάλει σε ασφαλείς ράγες αν είχε αποτελέσει μία από τις μεταγραφικές προτεραιότητές του.

Ως πειστήριο προθέσεων δύναται να χρησιμοποιηθούν οι (προφορικές) συμφωνίες του Ιούνη ασχέτως της μη επικύρωσής τους. Ισχύει το ίδιο όμως και για το ρίσκο που λήφθηκε βάσει της πληθώρας του χρόνου που, απλόχερα, προσφέρθηκε. Η ανάγκη απόκτησης καθαρού αμυντικού χαφ δεν έγινε διακριτή με την πρώτη ματιά ή ενδεχομένως θεωρήθηκε ότι οι παρόντες θα μπορούσαν να καλύψουν το κενό έως την έλευση του «εκλεκτού». Τα γεγονότα δεν δικαίωσαν αυτή την εκτίμηση.

Ήρθε η ευρωπαϊκή «κατραπακιά», και το πρόσφατο τεστ προετοιμασίας με τον Αστέρα Τρίπολης κάθισε σαν το… κερασάκι στην τούρτα. Ο νέος κύκλος επαφών διαδέχθηκε τη δημόσια παραδοχή του αγωνιστικού προβλήματος στην αμυντική μετάβαση. Της έλλειψης τρεξιμάτων και φυσικά της αναγκαιότητας απόκτησης ενός παίκτη ο οποίος θα τα προσφέρει.

Στον κύκλο των υποθετικών σεναρίων μπορεί κάλλιστα να συμπεριληφθεί η παραπάνω εκτίμηση. Μπορεί ο Ρούμπεν Ρέγες να πίστεψε ότι οι παρόντες (σ. σ. Μόντσου, Ράτσιτς, Γένσεν, Μορουτσάν) θα μπορούσαν να καλύψουν το κενό του καθαρού αμυντικού χαφ. Ούτως ή άλλως, ο Ισπανός είναι θιασώτης του ισπανικού μοντέλου το οποίο δεν περιλαμβάνει αυθεντικά «6αρια». Είναι δεδομένο ότι θα ερωτηθεί, σχετικά, στην επόμενη συνέντευξη Τύπου στο «Κλ. Βικελίδης». Προφανώς αυτό δεν αναιρεί την ευθύνη των Ράτσιτς, Γένσεν οι οποίοι όφειλαν να είχαν εμφανιστεί πιο έτοιμοι από πλευράς φυσικής κατάστασης. Το ίδιο ισχύει, έστω σε μικρότερο βαθμό, και για τον Ρουμάνο.

Τούτο βέβαια δεν δικαιολογεί τις ακραία υπερβολικές και τουλάχιστον άδικες κρίσεις για τον Σέρβο μέσο. Ναι, έκανε το λάθος στο γκολ του Αστέρα στο πρόσφατο φιλικό παιχνίδι αλλά μέχρι το 40ο λεπτό είχε καθαρίσει ένα σωρό μπάλες. Μέτρησε πολλά περισσότερα τρεξίματα, είχε σωστές τοποθετήσεις κάνοντας διαδοχικές ανακτήσεις μπάλας και κρατώντας την ομάδα του σε φάση επίθεσης. Επίσης, κινήθηκε κάθετα στον άξονα μέχρι το σημείο που μπορεί. Και σε τελική ανάλυση, δεν συστήθηκε ποτέ ως ο καθαρός αμυντικός χαφ ο οποίος θα «καταπιεί» το γήπεδο και θα καταγράφει 13-14 χιλιόμετρα το παιχνίδι. Έχει συγκεκριμένα αγωνιστικά χαρακτηριστικά κι αν κάποιος περιμένει να κάνει πράγματα που δεν συμπεριλαμβάνονται στα στοιχεία της ταυτότητάς του, δεν φταίει ο Ράτσιτς. Εν τέλει, δεν φταίνε τα 8αρια για την απουσία 6αριού.

Διαφορές και ομοιότητες μεταξύ Γκρούεσο και Χόνγκλα

Στην παρούσα στιγμή εμφανίζεται αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο μεταγραφής αμυντικού χαφ. Η αλήθεια είναι ότι ο Κάρλος Γκρουέσο είναι καθαρό «6αρι». Πιο σκληροτράχηλος, πιο γρήγορος και αφοσιωμένος στα ανασταλτικά καθήκοντά του, θεωρείται (όμως) ότι διαθέτει λιγότερες τεχνικές αρετές σε σχέση με τον Μάρτιν Χόνγκλα. Ο Άρης είχε συμφωνήσει και με τους δύο. Πρώτα με τον Χόνγκλα αλλά η δυσκολία (του παίκτη) στην επίλυση γραφειοκρατικών ζητημάτων τα οποία αφορούσαν την έλευση μελών της οικογένειάς του, έβαλε τη συμφωνία στο «ψυγείο». Ο Γκρουέσο δεν είχε να διαχειριστεί τέτοιου είδους ζητήματα. Είχε όμως την άρνηση της ομάδας του η οποία πλέον διαρρέει ότι «διαλύθηκαν» τα αναχώματα ή τουλάχιστον, δεν είναι κάθετα αντίθετη στην προοπτική πώλησής του.

Και οι δύο καταλαμβάνουν θέση ξένου, είναι διεθνείς με Ισημερινό και Καμερούν, με διαφορά ηλικίας τριών ετών η οποία έχει τη σημασία της στον τομέα της μεταπωλητικής αξίας. Είναι «λεπτομέρειες» που πρέπει να λογαριάζει μια ομάδα. Ο 27χρονος Χόνγκλα είναι πιο… ευρωπαϊστής υπό την έννοια ότι ουδέποτε έφυγε από τη Γηραιά Ήπειρο έχοντας περάσει τα περισσότερα χρόνια της καριέρας του στην Ισπανία, 2.5 χρόνια στην Ιταλία κι ακόμη δύο στο Βέλγιο.

Ο 30χρονος Γκρουέσο πέρασε μια τετραετία στη Γερμανία με τη φανέλα της Άουγκσμπουργκ ενώ η διετία του στη Στουτγάρδη ξεκίνησε στην (ποδοσφαιρικά) τρυφερή ηλικία των 18 ετών. Στο υπόλοιπο μέρος της καριέρας του έπαιξε σε άλλες Πολιτείες, σε άλλο μοντέλο ποδοσφαίρου, πιο ανάλαφρο και λιγότερο τακτικό σε σχέση με το ευρωπαϊκό.

Έχουν ομοιότητες καθώς και οι δύο είναι box to box μέσοι επιδιώκοντας να πατήσουν στην περιοχή. Βάσει των πληροφοριών από το ρεπορτάζ, ο Άρης έχει εστιάσει στην περίπτωση του Γκρουέσο στον νέο κύκλο επαφών μαζί του. Αν δεν υψώσει ανάστημα η ομάδα του, πιθανόν αυτός θα είναι ο 15ος.

Ό,τι γράφει, δεν ξεγράφει και είναι δεδομένο ότι ο Άρης θα πορευτεί με τη «μαυρίλα» του ευρωπαϊκού αποκλεισμού. Όσοι κυκλοφορούν στη Θεσσαλονίκη το καταλαβαίνουν ή μάλλον το νιώθουν. Από την άλλη πλευρά, το μέλλον δεν διαγράφεται λόγω του αρνητικού παρόντος. Αυτό που δεν έγινε, όταν έπρεπε να γίνει, είναι αναγκαίο να γίνει (έστω) τώρα. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, που λένε.