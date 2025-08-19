Προς ολοκλήρωση της σπουδαίας μεταγραφής του Αντίνο ο Ολυμπιακός. Παραμένει δυνατά στο κόλπο της απόκτησης του Ντέσερς η ΑΕΚ.

Sportday: Σταύρο να η ευκαιρία! Ο 19χρονος Πνευμονίδης έλαμψε στην προετοιμασία κι ετοιμάζεται για βασικός στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Livesport: Δίνουν μάχη με τον χρόνο. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ παλεύουν να κλείσουν από έναν μέσο, για να μπορέσουν να τον δηλώσουν στα παιχνίδια με τη Σάμσουνσπορ και την Άντερλεχτ αντίστοιχα.

Φως των σπορ: Πετάει φλόγες ο Αντίνο. Ο Αργεντινός έκανε ματσάρα κόντρα στη Ρίβερ Πλέιτ, προέκυψαν κι άλλοι ενδιαφερόμενοι, αλλά ο Ολυμπιακός θα τον φέρει μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Κόκκινος Πρωταθλητής: Μετράει μέρες ο Αντίνο. Θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της σπουδαίας αυτής προσθήκης. Κυκλωμένο από παντού έχουν οι Ερυθρόλευκοι τον σφαιράτο Αργεντινό εξτρέμ.

Ώρα των σπορ: Non stop πόκερ για τον Ντέσερς. Η ΑΕΚ παραμένει πολύ δυνατά στην παρτίδα της μεταγραφής του Νιγηριανού φορ της Ρέιντζερς.