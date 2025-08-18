Μισεουί: «Αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου»

Επιβεβαιώνοντας όλα όσα αναφέρθηκαν για την παρουσία του στις προπονήσεις, το ανεπίσημο ντεμπούτο του Γκαμπριέλ Μισεουί εμπεριείχε λάμψη καθώς ο 20χρονος επιθετικός του Άρη ήταν το κεντρικό πρόσωπο στη φιλική νίκη των «κίτρινων» επί του Αστέρα Τρίπολης.

Με την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, στα μισά του δεύτερου μέρους, ο 20χρονος Ολλανδός επιθετικός ανέβασε το επίπεδο ποιότητας της ομάδας του, κυρίως όμως προσέδωσε ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στις προσπάθειές της. Σκόρερ του πρώτου τέρματος και δημιουργός του δεύτερου, ο Γκαμπριέλ Μισεουί είχε ελεύθερο ρόλο καθώς υπήρξαν φορές κατά τις οποίες ήταν στη θέση του επιτελικού μέσου κι άλλες όπου πατούσε στην αριστερή πτέρυγα. «Αισθάνομαι καλά στον Άρη, σαν στο σπίτι μου. Ένιωσα τη θέρμη όλων στην υποδοχή μου, όπως και τη βοήθεια για να προσαρμοστώ στο νέο περιβάλλον. Είναι όμορφο να βοηθάς την ομάδα σου να νικά, έστω κι αν ήταν παιχνίδι φιλικού χαρακτήρα», είπε ο ίδιος μετά το παιχνίδι.

Ο Άρης απέκτησε τον Μισεουί υπό τη μορφή δανεισμού από τη Χιρόνα σε μια επιλογή η οποία ανήκει ξεκάθαρα στον τεχνικό διευθυντή, Ρούμπεν Ρέγες, η οποία δεν εμπεριείχε ενδοιασμούς έστω κι αν ο Ολλανδός δεν κατέγραψε περισσότερα από 12 συμμετοχές με την ισπανική ομάδα. Η άποψη του Ισπανού τεχνικού διευθυντή των «κίτρινων» ήταν σαφέστατη καθώς θεωρεί ότι ο νεαρός έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αλλά και την ικανότητα να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις της επίθεσης. Ο ίδιος προτιμά να παίζει πίσω από τον φορ.

«Είναι η αγαπημένη μου θέση. Μπορώ να παίξω και σε άλλες θέσεις της επίθεσης, θεωρώ όμως ότι αυτή πίσω από τον φορ μου ταιριάζει περισσότερο. Είναι η θέση στην οποία αγωνίζομαι από μικρή ηλικία και μπορώ να προσφέρω πολλά», απάντησε και συμπλήρωσε σχετικά με τις πρώτες εντυπώσεις του. «Είδα το ματς με την Αράζ και εντυπωσιάστηκα από τον παλμό της κερκίδας. Ήθελα πολύ να παίξω. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα συνεχίσει να είναι κοντά μας. Πρέπει και εμείς όμως να βάλουμε τα δυνατά μας για να έχουμε επιτυχίες, χαρές. Αυτά αξίζουν οι φίλαθλοί μας».