Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (18/8) στο Gazzetta
Sportday: Super Deal! Μετά τη συμφωνία με την Παλμέιρας για το 70% των δικαιωμάτων του Τάλις έναντι 7 εκατ. ευρώ όπως μετέδωσαν οι Βραζιλιάνοι, ο Ολυμπιακός τα βρήκε και με τον παίκτη. Το «2» το καλό! Επίσημα στον Παναθηναϊκό για τρία χρόνια ο Καλάμπρια.
Livesport: Καρβάλιο ο εφικτός στόχος. Ο Παναθηναϊκός στρέφεται για την ενίσχυσή του στον Πορτογάλο χαφ της Μπράγκα. Το «χοντρό παιχνίδι» για τον Ζαφείρη. Τάλις με 7 εκατ. ευρώ.
Φως των σπορ: Είχε τον τρόπο η Άρσεναλ. Γι' αυτό επέλεξε τον Τάλις ο Ολυμπιακός. Εθνική περηφάνια για την ομάδα Νέων Γυναικών, που πήρε χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Κόκκινος Πρωταθλητής: Έρχεται ο Τάλις! Παρότι μπήκαν σφήνα κι άλλοι Ευρωπαίοι. «Με 60 εκατ. ευρώ ο Μαρινάκης θα φτιάξει το νέο Γ. Καραϊσκάκης». Και Αντίνο και Μάντσα!
Ώρα των σπορ: 48ωρο για μεταγραφή! Η ΑΕΚ τα δίνει όλα προκειμένου να κάνει την κίνησή της εγκαίρως για την ευρωπαϊκή λίστα. Ανοιχτά και άλλα μεταγραφικά μέτωπα εκτός από τον χαφ. Η απουσία του περέιρα και οι εξελίξεις, επηρεάζουν το αγωνιστικό πλάνο του Νίκολιτς. Τα διαπιστευτήρια του Αντόνις Αρμς για τον ερχομό προς την ΑΕΚ.
