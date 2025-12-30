Πέντε ποδοσφαιριστές της Stoiximan Super League προκρίθηκαν με τις ομάδες τους στη φάση των «16» του Copa Africa, με το ταξίδι της επιστροφής στην Ελλάδα να αναβάλλεται.

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής για ακόμα μια φορά έχει πλούσιο ελληνικό στοιχείο, με συνολικά έξι ποδοσφαιριστές της Stoiximan Super League να ταξιδεύουν στις αρχές Δεκεμβρίου για το Μαρόκο ώστε να συμμετέχουν στο τουρνουά με τις εθνικές τους ομάδες.

Κι όπως αποδείχθηκε, μόλις ένας θα πάρει το ταξίδι της επιστροφής πριν από το τέλος του μήνα! Ο λόγος για τον Νούριο Φορτούνα του Βόλου, ο οποίος γνώρισε τον αποκλεισμό από τη φάση των ομίλων με τη φανέλα της Ανγκόλας και θα είναι ο μοναδικός που δεν θα συνεχίσει στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Αντίθετα οι εναπομείναντες πέντε θα παραμείνουν στο Μαρόκο και θα δώσουν κανονικά το παρών για τη φάση των «16» του Copa Africa, η οποία θα διεξαχθεί από τις 3 έως τις 6 Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα πρόκειται για τους Αγιούμπ Ελ Καμπί και Μπρούνο Ονιαμαέτσι του Ολυμπιακού, τους Σίριλ Ντέσερς και Λαφόν του Παναθηναϊκού, καθώς και τον Μουτουσαμί του Ατρομήτου.

Να σημειωθεί πως το ταξίδι της επιστροφής θα πάρει από τις αρχές του νέου έτους ο έβδομος και τελευταίος παίκτης που αγωνίζεται στην Ελλάδα, αλλά όχι στη Super League. Ο λόγος για τον Χοσέτε Μιράντα της Καλαμάτας, ο οποίος μετά το τέλος της φάσης των ομίλων στις 31 Δεκεμβρίου θα επιστρέψει στην Πελοπόννησο μετά τον αποκλεισμό της Ισημερινής Γουινέας.

Οι «Έλληνες» της Super League που συνεχίζουν στο Copa Africa