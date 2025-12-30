Σενεγάλη και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έκλεισαν με νίκες τις υποχρεώσεις τους για τη φάση των ομίλων, παίρνοντας το εισιτήριο για τη φάση των «16». Μαζί τους και το Μπενίν.

Πρώτη και καλύτερη τερμάτισε στον όμιλό της η Σενεγάλη μετά τη νίκη με 3-0 επί του Μπενίν. Πρώτη και καλύτερη τερμάτισε στον όμιλό της η Σενεγάλη μετά τη νίκη με 2-0 επί του Μπενίν. Οι Σενεγαλέζοι άνοιξαν το σκορ με τον Σεκ στο 38΄ και διπλασίασαν τα τέρματά τους στο 62΄με τον Ντιαλό. Έχασαν ωστόσο τον Καλιντού Κουλιμπαλί με αποβολή στο 71' και δεν θα τον έχουν διαθέσιμο για τη φάση των «16» του Copa Africa.

Ακόμα και με αριθμητικό μειονέκτημα πάντως βρήκαν και τρίτο γκολ με πέναλτι του Εντιαγιέ στο 90΄+7΄για το τελικό 3-0 απέναντι στο Μπενίν, το οποίο με τη σειρά του πάντως προκρίθηκε στα νοκ-άουτ μέσω της διόδου των καλύτερων τρίτων.

Νίκη με το ίδιο σκορ πανηγύρισε και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η οποία διέλυσε με 3-0 τη Μποτσουάνα και τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Ο Εμπακού άνοιξε το σκορ στο 31΄, με τα δυο γκολ του Κακουτά που ακολούθησαν να σφραγίζουν το τελικό αποτέλεσμα για την ομάδα του Μουτουσαμί που θα παραμείνει στα γήπεδα του Μαρόκου και για τα νοκ-άουτ.