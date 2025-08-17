Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (17/8) στο Gazzetta
Sportday: Άδικο! Αν και το ζητούμενο δεν η΄ταν το σκορ, καθώς ο Μεντιλίμπαρ κατέβασε πειραματική ενδεκάδα με σέντερ τον... Γιαζίτσι, στο πρώτο γκολ της Ίντερ υπήρξε οφσάιντ ενώ δεν δόθηκε και πέναλτι στον Καμπελά. Υπογράφει! Στην Αθήνα από χθες το βράδυ ο Καλάμπρια για να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό.
Livesport: Χαφ εντός 48 ωρών θέλει ο Παναθηναϊκός. «Μάθημα» Τσάμπιονς Λιγκ από την Ίντερ στον Ολυμπιακό. «Θέλω το πρωτάθλημα» είπε ο Γιώργος Γιακουμάκης.
Φως των σπορ: Άρεσε για ένα ημίχρονο ο Ολυμπιακός. Υποσχέσεις άφησαν οι «ερυθρόλευκοι» του πρώτου 45λεπτου, παρ' ότι έχασαν 2-0 από την Ίντερ.
Κόκκινος Πρωταθλητής: Αστέρι! Πήρε τον Τάλις ο θρύλος. Τον ήθελαν τον Γενάρη Τορίνο και Σίτι Γκρουπ.
Ώρα των σπορ: Παίρνει χαφ! Η ΑΕΚ έχει πατήσει... γκάζι και κάνει κινήσεις προκειμένου να κλείσει τη μεταγραφή που «καίει» τον Νίκολιτς μέσα στις επόμενες μέρες. Πώς συνδέεται αυτή με τις αποφάσεις για την ευρωπαϊκή λίστα.
