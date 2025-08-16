Ο Πορτογάλος με τον Νιγηριανό έχουν ήδη κερδίσει περισσότερους πόντους και αλλάζουν τα δεδομένα και ως την 11άδα αλλά και για το ρόστερ. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Ο Ολυμπιακός ως προς την άμυνά του πρακτικά έχει άλλες 2 εκκρεμότητες. Μία ως προς την προσθήκη του αντί-Κάρμο για τη θέση του στόπερ σε μία κίνηση που σίγουρα θα παίξει σημαίνοντα ρόλο για την επερχόμενη σεζόν και μία κάπως υποθετική: αυτή του αριστερού μπακ στην περίπτωση πώλησης του Ορτέγα, έτσι ώστε να έρθει άλλος παίκτης για εκεί.

Η φετινή προετοιμασία των Πειραιωτών δεν έχει αναδείξει μόνο νέα πρόσωπα αλλά μέσα από αυτήν έχει φανεί ότι σιγά σιγά αλλάζει η ιεραρχία των ακραίων μπακ. Ο Κοστίνια με τον Μπρούνο είναι τα πρόσωπα που βγαίνουν πιο μπροστά αγωνιστικά για τις δύο θέσεις δεξιά και αριστερά αντιστοίχως.

Ο Κοστίνια διότι είναι ένας... σκύλος στην άμυνα και τακτικά και αμυντικά πιο καλός του Ροντινέι αλλά και έχοντας μεγάλη δημιουργική και επιθετική διάθεση. Ο Μπρούνο από την άλλη γιατί παρουσιάζει μία πιο σταθερή εικόνα συγκριτικά με τον Ορτέγα, που κακό παίκτη ξεκάθαρα δεν τον λες, ωστόσο δεν έχει λύσει ακόμα το ζήτημα με τις επιστροφές του και την καλύτερη κάλυψη χώρων και αντιπάλων.

Η ξεκάθαρη διαφορά ανάμεσα σε Ροντινέι και Ορτέγα είναι το πως είναι οι 2 παίκτες από τη μέση και μπροστά. Ο Βραζιλιάνος ειδικά όταν παίρνει μπρος και παίζει στην επίθεση έχοντας τον Κοστίνια πίσω του δίνει πολλά πράγματα με τα ξεπετάγματά του, την τεχνική του και τη συμβολή του σε γκολ αλλά και σε στατικές φάσεις. Δεν είναι μυστικό ότι ο «Ρόντι» είναι φοβερός παίκτης στο επιθετικό σκέλος αλλά όχι το ίδιο αποδοτικός στα μετόπισθεν και ειδικά σε αγώνες που έχουν πιο υψηλό δείκτη δυσκολίας και απαιτούν παραπάνω τρεξίματα.

Τα ντουμπλαρίσματα και η σημασία της κάλυψης του εξτρέμ στον μπακ και το ανάποδο

Ο Μεντιλίμπαρ είναι γνωστό το τι ζητά από τους παίκτες του. Εάν το δούμε σε αμυντικό και τακτικό level ο εξτρέμ θα πρέπει να καλύπτει και να βοηθά ανάλογα τον ακραίο μπακ και το ανάποδο.

Άρα εάν πάμε σε επίπεδο προσώπων ο Βάσκος τεχνικός θέλει περισσότερο έναν Πνευμονίδη στα άκρα του που τρέχει, πιέζει, μαρκάρει και γυρίζει πίσω για βοήθειες. Ο Ολυμπιακός γενικότερα στα άκρα του πάντα χρειάζεται τα σωστά ντουμπλαρίσματα διότι πάντα η άμυνα ξεκινά από την επίθεση και το... χτίσιμο της επίθεσης από τα μετόπισθεν.

Με βάση και το πως παίζει ο Βάσκος τεχνικός οι παίκτες που είναι... ταμάμ για αυτόν είναι οι γρήγοροι, οι εκρηκτικοί και οι συνεπείς στο πλάνο του επί του πρέσινγκ και της ταχύτατης μετάβασης από την άμυνα στην επίθεση. Ο Κοστίνια εάν δούμε συνολικά όλους τους ακραίους μπακ του ρόστερ του Ολυμπιακού είναι ο κορυφαίος παίκτης σε αυτές τις θέσεις. Ο δε Μπρούνο δείχνει πως αφήνει ως 2η λύση για τα αριστερά τον Ορτέγα. Αυτές οι εσωτερικές αλλαγές έχουν τη σημασία τους και ειδικά στις περιπτώσεις που το τεχνικό επιτελείο παίρνει όλα τα στοιχεία που θέλει από τους παραπάνω παίκτες. Στον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ πάντα υπάρχει αγωνιστική δικαιοσύνη και πάντα θα παίζουν οι καλύτεροι και αυτοί που προσπαθούν ή δουλεύουν παραπάνω ή και πιο αποδοτικά.