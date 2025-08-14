Η αποστολή του ΟΦΗ για το φιλικό παιχνίδι με την Μπολόνια στην Ιταλία. Μέσα ο Ρακονιάτς, αναμενόταν εκτός ο Κρίζμανιτς.

Με προπόνηση που έγινε το απόγευμα της Πέμπτης (14/8) στο Βαρδινογιάννειο αθλητικό κέντρο, ολοκλήρωσε ο ΟΦΗ την προετοιμασία του ενόψει του φιλικού αγώνα με την Μπολόνια, που θα γίνει στο στάδιο «Renato Dall’Ara» το βράδυ του Σαββάτου (16/8) στις 21:45 (ώρα Ελλάδας).

Στη διάθεση του Μίλαν Ράσταβατς βρίσκεται ο νέος φορ της ομάδας Μάρκο Ρακονιάτς, σε αντίθεση με τον νεοαποκτηθέντα στόπερ Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς, ο οποίος έχει κάνει μόνο δυο προπονήσεις με τη νέα του ομάδα. Αξοσημείωτο πως από τους «μικρούς» της ομάδας ο Σέρβος τεχνικός πήρε τον «βενιαμίν» Κοντεκά και τον Φαϊτάκη. Από την άλλη εκτός έμεινε ο Γιουνγκ.

Η αποστολή θα αναχωρήσει αύριο (15/8) από το Ηράκλειο και αναμένεται να επιστρέψει το βράδυ της Κυριακής (17/8).

Στην 23μελή αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι: Χριστογεώργος, Lilo, Κατσίκας, Μαρινάκης, Gonzalez, Lewis, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Κοντεκάς, Κωστούλας, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Neira, Φούντας, Shengelia, Zanelatto, Nuss, Φαϊτάκης, Θεοδοσουλάκης, Rakonjac, Salcedo.