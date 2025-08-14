Ο ισπανικός Τύπος συντηρεί το «ενδιαφέρον» του Άρη για τον Τσίμι Άβιλα πατώντας περισσότερο στο τελεσίγραφο που φέρεται να έστειλε η Μπέτις στον ποδοσφαιριστή για να βρει άλλο σταθμό στην καριέρα του.

Η περίπτωση του Τσίμι Άβιλα δεν είναι άγνωστη στον Άρη υπό την έννοια ότι στο πρόσφατο παρελθόν οι «κίτρινοι» επιδίωξαν την απόκτησή του αλλά εισέπραξαν την αρνητική απάντηση του 31χρονου επιθετικού στο σενάριο ερχομού στην Ελλάδα. Στην πραγματικότητα, διαπιστώνεται ένα διαχρονικό ενδιαφέρον του Άρη για τον ποδοσφαιριστή, ίσως αυτό το δεδομένο να οδηγεί τον Ισπανικό Τύπο και στην εκτίμηση ότι ο Άρης εντάσσεται στους πιθανούς προορισμούς του. Αυτό σημειώνεται εξάλλου παράλληλά της καλής σχέσης του Ρούμπεν Ρέγες με τον τεχνικό διευθυντή της ισπανικής ομάδας. Είναι όμως αρκετά αυτά τα δεδομένα;

Οι Ισπανοί επαναφέρουν το θέμα λόγω και του τελεσίγραφου της Μπέτις στον ποδοσφαιριστή για την εύρεση άλλης ομάδας. Για την ακρίβεια, λόγω των οικονομικών κανόνων που διέπουν της ομάδας της LaLiga, αυτή τη στιγμή η Μπέτις δεν δύναται να δηλώσει παίκτες οι οποίοι αποκτήθηκαν αυτό το καλοκαίρι λόγω των ήδη υπαρχόντων συμβολαίων. Η λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι η αποδέσμευση από τα συμβόλαια των Τσίμι Άβιλα, Σέντρικ Μπακαμπού οι οποίοι φέρονται να έχουν ενημερωθεί ότι δεν υπολογίζονται για την επόμενη σεζόν.

Ο Τσίμι Άβιλα έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 και οι μικτές απολαβές του φτάνουν τα 4.8 εκατ. ευρώ. Από αυτό το ποσό προσπαθεί να αποδεσμευτεί η Μπέτις σε μια υπόθεση η οποία μοιάζει αρκετά με αυτές των Λορέν Μορόν, Κάρλες Πέρεθ. Ο 31χρονος Αργεντίνος αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της επίθεσης και για την ακρίβεια, περισσότερα παιχνίδια έκανε ως ακραίος επιθετικός απ’ ότι ως σέντερ φορ. Κοινώς, τα χαρακτηριστικά του ταιριάζουν αρκετά σ’ αυτά του παίκτη που αναζητεί ο Άρης για να συμπληρώσει την επιθετική γραμμή του.

Ωστόσο, τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσής του μοιάζουν απαγορευτικά – πέραν ασφαλώς της διατήρησης του ερωτηματικού για τις προθέσεις του παίκτη και τη διάθεσή του να έρθει στο ελληνικό Πρωτάθλημα. Πάντως, ο Άρης δεν έχει επιβεβαιώσει όλα όσα γράφονται περί ενδιαφέροντός του για τον Τσίμι Άβιλα. Δεν έχει διαψεύσει ότι παραμένει στην αγορά αναζητώντας ακραίο επιθετικό, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι βρίσκεται στην κορυφή της λίστας η περίπτωση του Τσίμι Άβιλα.

