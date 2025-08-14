Η ΠΑΕ ΑΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση του νεαρού Κινγκ Φαϊζάλ από τη Σάολο Πάολο. Ο 21χρονος απο την Γκάνα πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε στην ομάδα της Λάρισας.

Ο Κινγκ Φαϊζάλ ανακοινώθηκε από την ΑΕΛ και άφησε πίσω τη Σάο Παόλο για να γίνει κάτοικος της Λάρισας.

Ο 21χρόνος από τη Γκάνα αγωνίζεται ως εξτρέμ και αναμένεται να ενισχύση την επιθετική λειτουργία της ΑΕΛ, ενώ ο Γιώργος Πετράκης μετά την απόκτηση κα του Άνχελο Σαγάλ θα διαθέτει πλέον αρκετές λύσεις μεσοεπιθετικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ ανακοινώνει την απόκτηση του Γκανέζου εξτρέμ Κινγκ Φαϊζάλ (γεν. 6 Ιουλίου 2004, Τέκιμαν, Γκάνα), ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με την ομάδα μας.

Ο 21χρονος άσος πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, ενώ αξιολογήθηκε θετικά από τον προπονητή μας, Γιώργο Πετράκη, και το τεχνικό επιτελείο, που έδωσαν το «πράσινο φως» για την ένταξή του στο ρόστερ.

Με ύψος 1,74 μ. και δυνατότητα να αγωνίζεται και στις δύο πτέρυγες της επίθεσης, ο Φαϊζάλ διακρίνεται για την εκρηκτική ταχύτητα, την ικανότητά του στη διείσδυση και την ευχέρεια στο άνοιγμα χώρων, αποτελώντας μια ιδιαίτερα υποσχόμενη προσθήκη για τη μεσοεπιθετική γραμμή της ΑΕΛ. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η βραζιλιάνικη Σάο Πάολο.

Καλωσορίζουμε τον Κινγκ στη μεγάλη «βυσσινί» οικογένεια και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ΑΕΛ.»