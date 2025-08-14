Οι αναμετρήσεις των ΑΕΚ, ΠΑΟ και ΠΑΟΚ στην Ευρώπη καθώς και τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Όλα για όλα!» απόψε για ΑΕΚ, ΠΑΟ και ΠΑΟΚ στην Ευρώπη.

Livesport: «Μια μαγκιά & δυο must win» καλούνται να κάνουν οι ελληνικές ομάδες.

Φως των σπορ: «Ποντάρει σε Μανε» ο Ολυμπιακός για τα εξτρέμ.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Πάει για διπλό κτύπημα ο Θρύλος. Ζένον ή Αντίνο και Μανε!»

Ώρα των σπορ: «Μόνο νίκη, μόνο πρόκριση!», δεν υπάρχει τίποτα άλλο για την ΑΕΚ απόψε.