Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (14/8) στο Gazzetta
Οι αναμετρήσεις των ΑΕΚ, ΠΑΟ και ΠΑΟΚ στην Ευρώπη καθώς και τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Όλα για όλα!» απόψε για ΑΕΚ, ΠΑΟ και ΠΑΟΚ στην Ευρώπη.
Livesport: «Μια μαγκιά & δυο must win» καλούνται να κάνουν οι ελληνικές ομάδες.
Φως των σπορ: «Ποντάρει σε Μανε» ο Ολυμπιακός για τα εξτρέμ.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Πάει για διπλό κτύπημα ο Θρύλος. Ζένον ή Αντίνο και Μανε!»
Ώρα των σπορ: «Μόνο νίκη, μόνο πρόκριση!», δεν υπάρχει τίποτα άλλο για την ΑΕΚ απόψε.
