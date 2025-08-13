Τα μεταγραφικά σενάρια και η ρεβάνς της ΑΕΚ με τον Άρη Λεμεσού ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Χωρίς αύριο!», όλος ο οργανισμός της ΑΕΚ περιμένει τη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού.

Livesport: «Καλάμπρια και ''8άρι'' τώρα» για τον ΠΑΟ, «Αισιοδοξία για το deal» του ΠΑΟΚ με Σλάβια για Ζαφείρη.

Φως των σπορ: «Τραβάει το σχοινί ο Ζενόν» για Ολυμπιακό.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Άνω κάτω για Ζενόν» στην Αργεντινή.

Ώρα των σπορ: «Το πλάνο πρόκρισης!» της Ένωσης απέναντι στους Κύπριους.