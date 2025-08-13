Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (13/8) στο Gazzetta
Τα μεταγραφικά σενάρια και η ρεβάνς της ΑΕΚ με τον Άρη Λεμεσού ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Χωρίς αύριο!», όλος ο οργανισμός της ΑΕΚ περιμένει τη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού.
Livesport: «Καλάμπρια και ''8άρι'' τώρα» για τον ΠΑΟ, «Αισιοδοξία για το deal» του ΠΑΟΚ με Σλάβια για Ζαφείρη.
Φως των σπορ: «Τραβάει το σχοινί ο Ζενόν» για Ολυμπιακό.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Άνω κάτω για Ζενόν» στην Αργεντινή.
Ώρα των σπορ: «Το πλάνο πρόκρισης!» της Ένωσης απέναντι στους Κύπριους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.