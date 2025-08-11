Ο Ελιάν Σόσα που αγωνιζόταν την περσινή σεζόν στη δεύτερη ομάδα της ΑΕΚ αναμένεται να υπογράψει με τη μορφή δανεισμού στην Ανόρθωση.

Σε συμφωνία με τη Ανόρθωση έφτασε η ΑΕΚ για την παραχώρηση του Ελιάν Σόσα, όπως έγραψε η κυπριακή ιστοσελίδα kerkida.net, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και από το ρεπορτάζ.

Όπως προκύπτει μεταξύ της ΑΕΚ και της Ανόρθωσης υπάρχει συμφωνία για τον δανεισμό του 22χρονου Αργεντινού μεσοεπιθετικού, ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνιζόταν με τη δεύτερη ομάδα της Ένωσης.

Ο Σόσα, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο στην ΑΕΚ ως το καλοκαίρι του 2028, πραγματοποίησε τη σεζόν που μας πέρασε 16 συμμετοχές, σκοράροντας πέντε τέρματα και αναμένεται πλέον να ολοκληρώσει τον δανεισμό του στην ομάδα της Κύπρου.