Ο Μπαρναμπάς Βάργκα έρχεται στην ΑΕΚ για να τη βοηθήσει να πετύχει τους στόχους της. Όταν έρθει η ώρα να σταματήσει το ποδόσφαιρο έχει πλάνο. Θα επιστρέψει στο χωριό του.

Τη θάλασσα όλοι την αγαπούν. Όλοι; Ο Μπαρναμπάς Βάργκα δεν τρελαίνεται. Αντί για μία παραλία με φοίνικες, θα προτιμήσει να περάσει τις διακοπές του στο χωριό Σεντπέτερφα, όπου και γεννήθηκε.

Ο 31χρονος νέος φορ της ΑΕΚ είναι παιδί του χωριού. Κάνει του δουλειά του, «ματώνει» τ' αντίπαλα δίχτυα και η Ένωση ελπίζει ότι στο πρόσωπό του βρήκε έναν εκτελεστή.

Ο ίδιος όπως έχει δηλώσει, νιώθει ότι ξεπερνά εύκολα κάθε εμπόδιο. Έχει τρομερή αυτοπεποίθηση κι ας μην έπαιξε σε κάποιο τοπ κλαμπ μέχρι τώρα ή σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Νιώθει ότι κάνει τη δουλειά του και την κάνει καλά.

«Δεν μου αρέσει να υπεραναλύω τα πράγματα. Νιώθω ότι ξεπερνώ εύκολα τα εμπόδια. Όσο λιγότερο περιπλέκω τις καταστάσεις, τόσο καλύτερα. Ήξερα πολύ καλά τι απαιτήσεις υπάρχουν στη Φερεντσβάρος, αλλά δεν αγχώθηκα. Κάνω τη δουλειά μου και τελείωσε», έχει δηλώσει για να δείξει πόσο χαλαρά παίρνει τα πράγματα.

Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι στην αρχή δεν πίστευε ότι θα κάνει τεράστια καριέρα: «Άργησα να ωριμάσω. Στην πρώτη μου ομάδα ήμουν πολύ πιο κοντός από τους συμπαίκτες μου και δεν έπαιζα αρκετά. Αποφασίσαμε να πάω στην Αυστρία, στην πέμπτη κατηγορία. Δεν χρειάστηκε να πάω μακριά. Το διπλανό χωριό ήταν ήδη πέρα από τα σύνορα. Με την ομάδα ανεβήκαμε κατηγορία, ψήλωσα μέσα σε ένα καλοκαίρι και άρχισα να παίζω καλύτερα. Παρ’ όλα αυτά, ούτε τότε πίστευα ότι θα μπορούσα να κάνω καριέρα».

Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι ο παίκτης που θέλει την πολυτελή ζωή και να συγκεντρώνει τα βλέμματα για οτιδήποτε άλλο πέρα από το ποδόσφαιρο. Ούτε στα social media θα διαφημίσει τα ταξίδια του με τη σύντροφό του Λάουρα.

Τον νοιάζει στις διακοπές του και ειδικά όπως τώρα, τα Χριστούγεννα, να περνάει ώρες στο χωριό του και να γεύεται τις λιχουδιές της μητέρας του.

Για τον Βάργκα, το μικρό αυτό χωριό κοντά στα αυστριακά σύνορα αποτελεί το κέντρο του κόσμου. Ένα χωριό στις όχθες του ποταμού Πίνκα. Ένα χωριό γνωστό για τον ρωμαιοκαθολικό ναό του, που χτίστηκε τον 15ο αιώνα. Τρεις είναι οι προσωπικότητες που ανέδειξε. Ο ιερέας Ιστβάν Γκέοσιτς, ο ποδοσφαιριστής και μετέπειτα προπονητής Λάγιος Σούμπιτς και ο τρίτος είναι ο Μπαρναμπάς Βάργκα.

Ο νέος φορ της ΑΕΚ είναι δεμένος με το χωριό. Πέρασε τα παιδικά του χρόνια και εκεί ζουν ακόμη οι γονείς του. Όσο αγωνιζόταν στην Αυστρία και στο Γκίρμοτ, πηγαινοερχόταν καθημερινά μεταξύ Σεντπέτερφα και των προπονητικών εγκαταστάσεων. Τον αυτοκινητόδρομο τον γνωρίζει σαν την παλάμη του χεριού του.

Δεν υπάρχει δίλημμα γι' αυτόν. Τις γιορτές των Χριστουγέννων τις περνάει σπίτι με την οικογένειά του. Δεν τον ελκύουν οι πολυτελείς διακοπές σε τροπικές παραλίες. Μπορεί να πάει στην Αυστρία σε ένα βουνό για να δει χιόνι και τέλος.

«Δεν ταξίδεψα πουθενά. Δεν με τραβά η θάλασσα ούτε τα πολύωρα αεροπορικά ταξίδια. Τα Χριστούγεννα δεν μου περνά καν από το μυαλό να φύγω. Η θέση μου είναι στο σπίτι. Για μένα, η οικογένεια και το οικείο περιβάλλον είναι πάνω απ’ όλα. Παντού είναι καλά, αλλά το καλύτερο είναι στο σπίτι», έχει δηλώσει σε συνέντευξή του.

Τη μία μέρα των Χριστουγέννων τη περνά στο σπίτι με τη σύντροφό του και την οικογένειά του, την επόμενη στα πεθερικά.

«Τη μία μέρα είμαστε σε εμάς, την άλλη σε εκείνους. Είμαστε μαζί εδώ και τρία χρόνια και φυσικά, κι εκείνη είναι από τη Σεντπέτερφα. Γνωριζόμαστε από παιδιά, κάτι απολύτως φυσιολογικό, αφού στο χωριό όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Έτσι, τα Χριστούγεννα δεν χρειάζεται να διανύσουμε εκατοντάδες χιλιόμετρα. Οι γονείς της συντρόφου μου μένουν μόλις λίγες εκατοντάδες μέτρα από τους δικούς μου. Απλώς περπατάμε μέχρι εκεί. Μου αρέσει να βρίσκομαι εδώ και νιώθω πως, όταν σταματήσω το ποδόσφαιρο, θα επιστρέψω μόνιμα στη Σεντπέτερφα».

Στο διαμέρισμά τους στη Βουδαπέστη δεν έστησαν χριστουγεννιάτικο δέντρο, αφού ήξεραν πως τις γιορτές θα τις περάσουν στο χωριό. Δεν αγαπά ιδιαίτερα τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα φαγητά. Αδιαφορεί για την ψαρόσουπα, το γεμιστό λάχανο.

Ο ίδιος έχει εξομολογηθεί: «Αν μπορούσα, θα έτρωγα κρέας με κρέας. Μου αρέσουν σχεδόν όλα τα κρέατα, όχι όμως το ψάρι. Η ψαρόσουπα με απωθεί τελείως. Η μητέρα μου ξέρει τι μου αρέσει και φυσικά το τραπέζι είναι γεμάτο λιχουδιές, αλλά το σνίτσελ είναι απαραίτητο. Η μόνη διαφορά είναι ότι αυτές τις μέρες τρώμε περισσότερα γλυκά. Η μαμά φτιάχνει υπέροχα επιδόρπια και δεν μπορώ να τους αντισταθώ. Ευτυχώς δεν παχαίνω εύκολα, αλλά προσέχω πάντα το μέτρο».

Οι γονείς του ζουν ακόμη στο σπίτι όπου μεγάλωσε με τα αδέλφια του. Ο αδελφός του Άντρας, είναι τέσσερα χρόνια μεγαλύτερος και η αδελφή του Ρεγγίνα, δύο. Από μικρά παιδιά συμμετείχαν στις δουλειές του σπιτιού. Άλλοτε κούρευαν το γρασίδι, άλλοτε έκοβαν ξύλα. Αν και τα δύο αγόρια συχνά εξαφανίζονταν στον πίσω κήπο και έπαιζαν μπάλα με τις ώρες.

Η αγάπη για το ποδόσφαιρο δεν ήταν τυχαία. Ο πατέρας τους αγωνιζόταν στην τοπική ομάδα και ήταν φημισμένος για το παιχνίδι του στον αέρα. Τα άλματά του ήταν εντυπωσιακά και οι αντίπαλοι αμυντικοί φοβόντουσαν όταν ανέβαινε στην περιοχή για στημένες φάσεις. Και ο αδελφός του Άντρας παίζει ποδόσφαιρο σε χαμηλότερη κατηγορία στην Αυστρία, οπότε είναι αυτονόητο πως και στο γιορτινό τραπέζι το ποδόσφαιρο κυριαρχεί στις συζητήσεις.

Ο πατέρας του είναι πλέον συνταξιούχος, η μητέρα του εργάζεται στο δικαστήριο, ενώ τα αδέλφια του ζουν στο γειτονικό Σομπατέλι. Ο ίδιος δεν θυμάται ποιος του χάρισε την πρώτη του μπάλα, θυμάται όμως ότι από 3-4 ετών τον ενδιέφερε μόνο το ποδόσφαιρο. Όταν τελειώσει την καριέρα του, θέλει να γυρίσει στο χωριό. Μπορεί να κάνει μία Ακαδημία στην περιοχή. Είναι κάτι που δεν μπορεί να το αποκλείσει.