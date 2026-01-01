Παρελθόν από τη Ζυρίχη μετά από μόλις ένα χρόνο συνεργασίας αποτελεί ο Στίβεν Τσούμπερ, ο οποίος αποχαιρέτησε την ελβετική ομάδα με ανάρτηση στα social media.

Σύντομη αποδείχθηκε η θητεία του Στίβεν Τσούμπερ στη Ζυρίχη. Ο πρώην μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ είχε επαναπατριστεί για χάρη της ελβετικής ομάδας πίσω στις αρχές του 2025, όμως ένα χρόνο αργότερα αποτελεί παρελθόν και με τη βούλα από τον σύλλογο.

Παρά το γεγονός πως οι δυο πλευρές είχαν υπογράψει συμβόλαιο με ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027, αποφάσισαν να μην συνεχίσουν τη συνεργασία τους, με τον Τσούμπερ να αποχαιρετάει τον κόσμο της Ζυρίχης μέσω ανάρτησης στα social media.

«Με μεγάλη ευγνωμοσύνη αποφάσισα να διακόψω πρόωρα το συμβόλαιο μου με τη Zυρίχη. Σε αυτή τη σύντομη, έντονη περίοδο, μου επέτρεψαν να νιώθω κάθε μέρα τι σημαίνει αυτή η ομάδα για τους ανθρώπους.

Σας ευχαριστώ για την τεράστια στήριξη και τις ξεχωριστές στιγμές – Θα τις θυμάμαι πάντα. Από καρδιάς εύχομαι στη Ζυρίχη μόνο τα καλύτερα για το μέλλον» τόνισε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.