Τα μεταγραφικά των ομάδων κυριαρχούν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «''Ρέστα'' για Καλάμπρια» ο Παναθηναϊκός.

Livesport: «12 εκατ. ευρώ για τον Ζαφείρη!» προσφέρει ο ΠΑΟΚ.

Φως των σπορ: «Κλείνει ο στόπερ από την Βραζιλία» για τον Ολυμπιακό.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Πάει για στόπερ Τσάμπιονς Λιγκ!» ο Ολυμπιακός, «Η Ίντερ βλέπει τον Έσε»

Ώρα των σπορ: «Μεταγραφή στα... σκαριά» για την ΑΕΚ.