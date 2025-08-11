Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (11/8) στο Gazzetta
Τα μεταγραφικά των ομάδων κυριαρχούν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «''Ρέστα'' για Καλάμπρια» ο Παναθηναϊκός.
Livesport: «12 εκατ. ευρώ για τον Ζαφείρη!» προσφέρει ο ΠΑΟΚ.
Φως των σπορ: «Κλείνει ο στόπερ από την Βραζιλία» για τον Ολυμπιακό.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Πάει για στόπερ Τσάμπιονς Λιγκ!» ο Ολυμπιακός, «Η Ίντερ βλέπει τον Έσε»
Ώρα των σπορ: «Μεταγραφή στα... σκαριά» για την ΑΕΚ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.