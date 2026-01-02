Η αποστολή του Ολυμπιακού κατέφτασε στο Telekom Center Athens για το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Το ντέρμπι αιωνίων τραβά πάνω του όλα τα βλέμματα στην 19η αγωνιστική της Euroleague. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telekom Center Athens τον Ολυμπιακό (21:15, live Gazzetta, Novasports Prime) και θέλουν να μπουν με το... δεξί στο 2026.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε στο Telekom Center χωρίς προβλήματα. Ο Τάισον Γουόρντ είναι ο παίκτης που έμεινε εκτός, καθώς ταλαιπωρείται εδώ και καιρό από οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου και παρότι η αποθεραπεία του πηγαίνει πολύ καλύτερα, κάνοντας αγώνα δρόμου για αυτήν την εβδομάδα, δε θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση.

