Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Χωρίς προβλήματα η άφιξη των «ερυθρόλευκων»
Το ντέρμπι αιωνίων τραβά πάνω του όλα τα βλέμματα στην 19η αγωνιστική της Euroleague. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telekom Center Athens τον Ολυμπιακό (21:15, live Gazzetta, Novasports Prime) και θέλουν να μπουν με το... δεξί στο 2026.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε στο Telekom Center χωρίς προβλήματα. Ο Τάισον Γουόρντ είναι ο παίκτης που έμεινε εκτός, καθώς ταλαιπωρείται εδώ και καιρό από οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου και παρότι η αποθεραπεία του πηγαίνει πολύ καλύτερα, κάνοντας αγώνα δρόμου για αυτήν την εβδομάδα, δε θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση.
Δείτε το βίντεο
🔴🙌 Η άφιξη του Ολυμπιακού για το «αιώνιο» ντέρμπι.#olympiacosbc pic.twitter.com/GFum0XNqLr— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 2, 2026
