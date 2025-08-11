Εμμανουηλίδης στο Gazzetta: «Ήρθε το κατάλληλο timing για να κάνω step up»

Ο Δημήτρης Εμμανουλίδης μίλησε στο Gazzetta μετά τη φιλική ισοπαλία του Αστέρα Τρίπολης με την Κηφισιά στην Καισαριανή και τόνισε πως είναι έτοιμος για το «step up» της καριέρας του.

Ο Δημήτρης Εμμανουηλίδης ύστερα από μια τετραετία στη Δανία επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Αστέρα AKTOR. Ο 24χρονος εξτρέμ «μεγάλωσε» στον Παναθηναϊκό και το 2021 πήγε στην Βέιλε, με την οποία μέτρησε 91 εμφανίσεις, με 21 γκολ και 9 ασίστ πριν φορέσει την κιτρινομπλέ φανέλα.

Ο Έλληνας αριστερός winger γύρισε στα μέρη μας πιο έτοιμος από ποτέ για να κάνει το βήμα παραπάνω στην καριέρα του και οι Αρκάδες του έδωσαν την ευκαιρία του, φέρνοντας τον στην Τρίπολη. Ο νεαρός ακραίος επιθετικός έκανε μια εξαιρετική προετοιμασία και στο φιλικό με την Κηφισιά έδειξε πως είναι σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς εκτός από το γκολ δημιούργησε αρκετά ρήγματα με την ταχύτητα του.

Ο Εμμανουηλίδης μίλησε στο Gazzetta μετά το φιλικό της Καισαριανής για τον επαναπατρισμό του και τόνισε πως βρίσκεται στο κατάλληλο timing της καριέρας του για να κάνει το «step up» κι ο Αστέρας AKTOR είναι ιδανική ομάδα για να τον βοηθήσει να πετύχει το σκοπό του.

«Να κρατήσω το ρυθμό μου, η προετοιμασία θα μας βοηθήσει»

Έχεις επιστρέψει «φορτσάτος». Κόντρα στην Κηφισιά σκόραρες ξανά και έκανες πολύ καλή εμφάνιση...

«Πιστεύω πως ήρθε το κατάλληλο timing για μένα να κάνω αυτό το step up. Σίγουρα τα προηγούμενα χρόνια ήμουν και άτυχος, αλλά δε θέλω να σταθώ σε αυτό. Υπήρχε ανταγωνισμός στη Δανία, όμως το πιο σημαντικό για μένα τώρα είναι να κρατήσω τον ρυθμό μου.

Η προετοιμασία που κάναμε ήταν εξαιρετική – με πολλά τρεξίματα και δυνατά φιλικά. Αυτό μας έχει βοηθήσει όλους να ανταποκριθούμε σε υψηλό ρυθμό, κάτι που θέλουμε να διατηρήσουμε και κατά τη διάρκεια της σεζόν, γιατί θα μας βοηθήσει πολύ. Στόχος μου είναι να κρατήσω αυτό το tempo και να βοηθήσω την ομάδα όσο περισσότερο μπορώ».

H ομάδα έχει πλέον ολοκληρώσει την προετοιμασία της και της απομένει μόνο ένα φιλικό. Πως ήταν η πρώτη σου προετοιμασία με τον Αστέρα AKTOR και τον Σάββα Παντελίδη;

«Ήταν πολύ ωραία προετοιμασία. Ναι μεν ήταν πολύ σκληρή, αλλά βλέπω τον εαυτό μου να αλλάζει και να βγάζει πολύ παραπάνω τρεξίματα. Παρότι στο εξωτερικό ο ρυθμός των αγώνων είναι πιο υψηλός, η ένταση στην προετοιμασία ήταν πιο χαμηλή σε σχέση με εδώ. Έχω προσαρμοστεί πλήρως σε αυτόν τον ρυθμό και είμαι σίγουρος πως θα μας βγει σε όλη τη σεζόν. Ως συμπέρασμα, θεωρώ ότι η προετοιμασία μας θα μας βοηθήσει πάρα πολύ».

«Με έπεισε το project του Αστέρα AKTOR»

Τι ήταν αυτό που σε έκανε να επιστρέψεις στην Ελλάδα, για τον Αστέρα AKTOR;

«Είναι το project που μου παρουσίασε η ομάδα. Με προσέγγισαν με πολύ ωραίο τρόπο, ο τεχνικός διευθυντής, ο πρόεδρος και φυσικά ο προπονητής, με τον οποίο μιλούσα για περίπου μία εβδομάδα. Εξήγησα σε όλους όσοι με πλησίασαν ότι ήθελα να πάω σε μια ομάδα με φιλοδοξίες, στόχους, μια ομάδα που να κυνηγάει κάτι.

Ο Αστέρας, σαφώς, είναι μια τέτοια ομάδα – πρωταγωνιστεί στο Κύπελλο, παλεύει για την είσοδο στο Top 5 της Super League και για την έξοδο στην Ευρώπη. Με κάλυψαν πλήρως σε όλα αυτά.

Επιπλέον, μου έδωσαν να καταλάβω ότι θα έχω πρωταγωνιστικό ρόλο, κάτι πολύ σημαντικό για έναν παίκτη, γιατί επηρεάζει την αυτοπεποίθησή του και τον τρόπο που αγωνίζεται στο γήπεδο. Ήμουν λοιπόν καλυμμένος από όλες τις πλευρές και πιστεύω ότι ήταν το κατάλληλο βήμα για μένα».

«Η ομάδα έχει την τέλεια ισορροπία»

Επειδή παίζεις από πολύ μικρή ηλικία, πολλοί ξεχνάνε ότι είσαι ακόμη σε νεαρή ηλικία. Δίπλα σου στην επίθεση υπάρχουν πολλοί έμπειροι παίκτες, όπως οι Μακέντα, Καλτσάς και Μπαρτόλο. Πόσο σε βοηθά αυτό;

«Είναι πολύ σημαντικό για έναν νεαρό ποδοσφαιριστή να έχει δίπλα του τέτοιους έμπειρους παίκτες. Κάθε μέρα, σε κάθε προπόνηση, έχεις κάτι να μάθεις από αυτούς. Ακόμα και μόνο βλέποντάς τους – πώς κινούνται, τι αποφάσεις παίρνουν – μπορείς να πάρεις στοιχεία και να τα εντάξεις στο δικό σου παιχνίδι.

Πιστεύω πως η ομάδα έχει την τέλεια ισορροπία, με νεαρούς και πιο έμπειρους παίκτες που κρατούν τα αποδυτήρια. Αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ».

Τι μπορούμε να περιμένουμε από εσένα την επόμενη σεζόν;

«Δεν θέλω να θέσω προσωπικούς στόχους, όπως αριθμό γκολ. Αυτό που με νοιάζει περισσότερο είναι να έχω καλή απόδοση μέσα στο γήπεδο και να βοηθάω την ομάδα μου – τόσο αμυντικά, όσο και επιθετικά και τακτικά.

Από εκεί και πέρα, ως Αστέρας έχουμε πάντα τον στόχο της Ευρώπης, αλλά και να πρωταγωνιστήσουμε στο Κύπελλο, όπως και πέρυσι που φτάσαμε ψηλά. Αυτοί είναι σταθεροί στόχοι για τον σύλλογο και δεν αλλάζουν ποτέ. Πιστεύω ότι έχουμε τον τέλειο κορμό κι αυτή είναι η σεζόν για step up, τόσο για την ομάδα, όσο και για μένα».