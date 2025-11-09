Κόουλμαν: «Κάναμε τα πάντα εκτός από το να σκοράρουμε»

Ο Κρις Κόουλμαν υποστήριξε ότι η ομάδα του ανταποκρίθηκε σε απόλυτο βαθμό στο πλάνο που είχε στον αγώνα με τον Άρη εκτός από το σκοράρισμα.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής του Αστέρα ΑΚΤΟΡ είπε αρχικά ότι… «για μας είναι ένας καλός πόντος. Ξέρω ότι είχαμε πλεονέκτημα αλλά ερχόμενοι σ’ αυτό το γήπεδο, για κάθε ομάδα, το παιχνίδι είναι δύσκολο. Προσωπικά μου αρέσει να έρχομαι σ’ αυτό το γήπεδο. Καταλαβαίνω ότι όταν ο αντίπαλος παίζει με δέκα παίκτες πρέπει να κερδίσεις το παιχνίδι. Είμαστε απογοητευμένοι που δε νικήσαμε με τις ευκαιρίες που δημιουργήσαμε. Νομίζω ότι σε τουλάχιστον τρεις στιγμές είχαμε καθαρές ευκαιρίες να σκοράρουμε αλλά είχαμε τα δοκάρια, όπως όμως υπήρξαν και στιγμές που βρεθήκαμε σε δύσκολη θέση. Φεύγουμε ικανοποιημένοι με τον βαθμό γιατί είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Σε ερώτηση για την αντίδραση της ομάδας του ακόμη και με αριθμητική ισορροπία κι αν νιώθει ότι χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία για μια νίκη, απάντησε ότι… «παίξαμε με συγκέντρωση και γενικώς κάναμε τα πάντα στο γήπεδο εκτός από το να σκοράρουμε. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με τους παίκτες μου γιατί ήρθαμε μ’ ένα πλάνο, όχι να κάτσουμε πίσω και το ότι δεν είχαμε απειληθεί ακόμη κι όταν ήταν το παιχνίδι έντεκα εναντίον έντεκα, είναι σημαντικό. Νομίζω ότι η κόκκινη κάρτα άλλαξε το παιχνίδι. Έκανε και τις δύο ομάδες να μπερδευτούν για ένα διάστημα. Περίπου δέκα λεπτά χρειάστηκαν για να το συνειδητοποιήσουν οι παίκτες για να κρατήσουμε τη συγκέντρωσή μας και τη συνοχή μας. Δεδομένης όλης της κατάστασης, είμαι ευχαριστημένος».

Σχετικά με το τι παραπάνω μπορεί να προσφέρει ο Αστέρας μετά τη διακοπή της Stoiximan Superleague, είπε: «Μερικά μικρά βήματα προς τα εμπρός. Δεν είναι καλή η διακοπή για μας διότι είμαστε σε καλό μομέντουμ κι έχουμε καλή δυναμική. Καλύτερα να είχαμε ένα ακόμη παιχνίδι. Θα συμβιβαστούμε. Πρέπει να κρατήσουμε σε υψηλό επίπεδο τη συγκέντρωσή μας για τις μικρές βελτιώσεις που θέλουμε».