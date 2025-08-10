Ο Ολυμπιακός έδεσε με νέο συμβόλαιο Κουτσογούλα, Τανούλη, Παναγάκο και Δάμα και ανανέωσε με επίσης παιδιά που θα έχουν την ευκαιρία να... μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο ποδοσφαιρικά φορώντας την ερυθρόλευκη φανέλα.

Το βάρος που έχει δώσει ο Ολυμπιακός στην Ακαδημία του τα τελευταία χρόνια έχει αποφέρει καρπούς, με μοναδικό και θαυμαστό τρόπο. Δεν είναι μόνο η κατάκτηση του Youth League. Οι ερυθρόλευκοι δίνουν σε παιδιά που έχουν μπολιαστεί με το DNA του συλλόγου τη δυνατότητα να αποδείξουν ότι αξίζουν μία θέση στην πρώτη ομάδα. Κι εφόσον συμβείο αυτό, τότε έρχεται η μεγάλη ευκαιρία.

Δεν είναι τυχαίο, δε, ότι αυτήν τη στιγμή στην πρώτη ομάδα υπάρχουν οι Τζολάκης, Μπότης, Ρέτσος, Μουζακίτης, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης. Παιδιά που έχουν προέλθει από τα τμήματα υποδομών.

Ολυμπιακός: Κρατώντας τους πρωταθλητές Ευρώπης και χτίζοντας τους επόμενους

Ωστόσο, ο σύλλογος συνεχίζει να χτίζει πάνω σ' αυτό το πλάνο. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα έγινε γνωστό ότι ανανέωσαν οι Ηλίας Παναγάκος, Αντώνης Δάμα, Κωνσταντίνος Τανούλης και Θανάσης Κουτσογούλας. Κι οι τρεις τους ήταν σημαντικά μέλη της ομάδας που πανηγύρισε το Youth League, λίγες μέρες πριν η ομάδα του Μεντιλίμπαρ τρελάνει την Ευρώπη με την κατάκτηση του Conference.

Η ανακοίνωση της ανανέωσης των νεαρών παικτών στον Ολυμπιακό

«Η διεύθυνση Ακαδημίας του Ολυμπιακού ανακοινώνει εννέα ανανεώσεις συμβολαίων ποδοσφαιριστών της Ακαδημίας.

Τα συμβόλαιά τους ανανέωσαν με τον Ολυμπιακό οι:

Ιάσων Γεωργακόπουλος

Ημερομηνία Γέννησης: 16 Φεβρουρίου 2007

Εθνικότητα: Ελλάδα

Θέση: Τερματοφύλακας

Γιώργος Κουράκλης

Ημερομηνία Γέννησης: 18 Μαρτίου 2006

Εθνικότητα: Ελλάδα

Θέση: Τερματοφύλακας

Αντώνης Δάμα

Ημερομηνία Γέννησης: 19 Ιανουαρίου 2006

Εθνικότητα: Αλβανία

Θέση: Αμυντικός

Θανάσης Κουτσογούλας

Ημερομηνία Γέννησης: 3 Απριλίου 2004

Εθνικότητα: Ελλάδα

Θέση: Αμυντικός

Ηλίας Παναγάκος

Ημερομηνία Γέννησης: 27 Ιουλίου 2006

Εθνικότητα: Ελλάδα

Θέση: Αμυντικός

Κωνσταντίνος Τανούλης

Ημερομηνία Γέννησης: 7 Μαρτίου 2005

Εθνικότητα: Ελλάδα

Θέση: Αμυντικός

Ανδρέας Λάνα

Ημερομηνία Γέννησης: 26 Ιανουαρίου 2008

Εθνικότητα: Αλβανία

Θέση: Μέσος

Χρήστος Φίλης

Ημερομηνία Γέννησης: 25 Ιουνίου 2007

Εθνικότητα: Ελλάδα

Θέση: Μέσος

Γιάννης Ρολάκης

Ημερομηνία Γέννησης: 17 Ιουλίου 2006

Εθνικότητα: Ελλάδα

Θέση: Μέσος