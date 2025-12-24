Super Cup: Το τρόπαιο που παντρεύει το παρελθόν με το σήμερα
Μετά από 18 χρόνια, το Super Cup επιστρέφει ανανεωμένο και εντυπωσιακό. Το νέο τρόπαιο είναι έργο σύγχρονης τέχνης, που παντρεύει το ρετρό με το μοντέρνο. Ζυγίζει 4,7 κιλά και φτάνει σε ύψος τα 75 εκατοστά, συμβολίζοντας τη μπάλα και τη διαχρονικότητα του θεσμού.
Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες, το Super Cup κάνει δυναμική επανεμφάνιση, φέρνοντας μαζί του ένα κύπελλο που μαγνητίζει τα βλέμματα. Ο δημιουργός του κύπελλου έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στον συνδυασμό παλιού και νέου, δημιουργώντας ένα έργο που ταυτόχρονα θυμίζει ρετρό αισθητική και φέρει μοντέρνες πινελιές. Ζυγίζει 4,7 κιλά και φτάνει σε ύψος τα 75 εκατοστά, αποτυπώνοντας με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο τη διαχρονικότητα του ποδοσφαίρου.
Το Super Cup περιμένει τώρα τους παίκτες Ολυμπιακού και ΟΦΗ για τον αγώνα του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου!
