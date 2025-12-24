Το Super Cup επιστρέφει μετά από 18 χρόνια με ένα εντυπωσιακό κύπελλο που ενώνει παράδοση, σύγχρονη τέχνη και την «στρογγυλή θεά».

Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες, το Super Cup κάνει δυναμική επανεμφάνιση, φέρνοντας μαζί του ένα κύπελλο που μαγνητίζει τα βλέμματα. Ο δημιουργός του κύπελλου έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στον συνδυασμό παλιού και νέου, δημιουργώντας ένα έργο που ταυτόχρονα θυμίζει ρετρό αισθητική και φέρει μοντέρνες πινελιές. Ζυγίζει 4,7 κιλά και φτάνει σε ύψος τα 75 εκατοστά, αποτυπώνοντας με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο τη διαχρονικότητα του ποδοσφαίρου.

Το Super Cup περιμένει τώρα τους παίκτες Ολυμπιακού και ΟΦΗ για τον αγώνα του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου!

