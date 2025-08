Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ παραμένει ο στόπερ της Σταντάρ Λιέγης Ίμπε Χάουτεκιτ, σύμφωνα με τα βελγικά ΜΜΕ.

Ο ΠΑΟΚ δεδομένα θέλει στόπερ και σύμφωνα με τα βελγικά ΜΜΕ ο Ίμπε Χάουτεκιτ της Σταντάρ Λιέγης είναι στη λίστα.

Σε σημερινό ρεπορτάζ, μάλιστα, τονίζεται ότι ο ΠΑΟΚ ετοιμάζει πρόταση στον βελγικό σύλλογο. «Ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για τον Ίμπε Χάουτεκιτ κι ενδέχεται να προχωρήσει σε επίσημη πρόταση τις επόμενες εβδομάδες.

Αντιθέτως, η μεταγραφή του στη Γάνδη δεν είναι πλέον καθόλου στο τραπέζι», αναφέρεται στα ρεπορτάζ των Βέλγων. Ο Χάουτεκιτ είναι 23 ετών (γεννήθηκε στο Κόρτραϊκ στις 13/2/02), είναι δεξιοπόδαρος και έχει ύψος 1.88.

Έχει παίξει με τις μικρές εθνικές ομάδες του Βελγίου και το συμβόλαιό του με τη Σταντάρ Λιέγης έχει διάρκεια έως το 2027.

Στη Σταντάρ πήγε τη σεζόν 2022-23 κι έκτοτε έχει 45 συμμετοχές. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Ακαδημία της Μπριζ και με την ομάδα Νέων είχε 8 ματς και δύο γκολ. Έπαιξε ακόμα στην Ακαδημία της SL16 (11 συμμετοχές) και στην Club NXT, όπου μέτρησε 38 αγώνες, 2 γκολ και 1 ασίστ.

