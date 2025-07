Ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία.

Ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα έπιασε άμεσα δουλειά με τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία.

Ο 28χρονος Βραζιλιάνος, με ιταλικές ρίζες, εξτρέμ, τέθηκε στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και συμμετείχε στην τακτική και στο διπλό. Είναι, άλλωστε, έτοιμος σε φυσική κατάσταση, αφού έκανε προετοιμασία με την Κόμο.

Ο Στρεφέτσα δείχνει να έχει προσαρμοστεί με το «καλημέρα» στους Πειραιώτες. Η παρουσία του συμπατριώτη του Ροντινέι ασφαλώς και είναι σημαντική, ενώ έχει και τους Κοστίνια, Νασιμέντο, Τσικίνιο με τους οποίους μιλάει την ίδια γλώσσα, αλλά και τον Πιρόλα, με τον οποίο ήρθε επίσης γρήγορα κοντά λόγω Ιταλίας.

Ο Στρεφέτσα, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Κόμο έναντι 8 εκατ. ευρώ και υπέγραψε για τέσσερα χρόνια, ανακοινώθηκε νωρίς το απόγευμα από τους Πειραιώτες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα στον Ολυμπιακό. Ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την απόκτηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Γκάμπριελ Στρεφέτσα. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ γεννήθηκε στο Σάο Πάουλο, στις 18 Απριλίου 1997.

🔴⚪ A new member joins the red-and-white family!



𝗚𝗮𝗯𝗿𝗶𝗲𝗹 𝗦𝘁𝗿𝗲𝗳𝗲𝘇𝘇𝗮#Olympiacos #Welcome #Transfer #Strefezza #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/OLNcZPf8jL