Μεντιλίμπαρ για Γιαζίτζι και Νασιμέντο: «Όχι μόνο αυτοί οι δύο, έδειξαν και άλλοι παίκτες ότι μπορούν να βοηθήσουν»

Τη νίκη με 5-0 πήρε ο Ολυμπιακός απέναντι στον Βόλο ΝΠΣ στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το Κύπελλο και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του έμπειρου τεχνικού του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα της ομάδας:

- Πώς σας φάνηκε η εμφάνιση των Γιαζίτζι, Νασιμέντο; Έδειξαν ότι μπορείτε να τους υπολογίζετε περισσότερο για το μέλλον;

Ναι αλλά όχι μόνο αυτοί οι δύο, έδειξαν και άλλοι παίκτες ότι μπορούν να βοηθήσουν. Το καλό είναι ότι βλέπουμε πως υπάρχουν πολλές λύσεις και μπορούμε να πάρουμε πράγματα απ’ όλους τους παίκτες του ρόστερ. Και εκείνοι που δεν έπαιξαν απόψε έχουμε δει σε άλλα ματς ότι μπορούν να παίξουν καλά. Ένα σύνολο δεν αποτελείται από 11 παίκτες μόνο, αλλά πάνω από 20 παίκτες που έχουμε στη διάθεσή μας. Είδαμε πως όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι εδώ και μπορούν να βοηθήσουν.

- Ένα σχόλιο για το γεγονός πως όποιος επιθετικός μπαίνει στην ομάδα σκοράρει αμέσως και επιπλέον ότι ξεκινήσατε την ενδεκάδα σας ουσιαστικά με τέσσερις στόπερ.

Ξεκινώντας από το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, είναι αλήθεια ότι τους έχουμε συνηθίσει να παίζουν στο κέντρο της άμυνας, αλλά έχουμε ξαναδεί αυτούς τους παίκτες να αγωνίζονται και στα πλάγια γιατί είναι ικανοί ποδοσφαιριστές και τους έχουμε χρησιμοποιήσει και άλλες φορές στις προπονήσεις. Είναι σημαντικό ότι οι τρεις επιθετικοί μας σκοράρουν και το πιο σημαντικό είναι ότι έχουν μεταξύ τους καλή σχέση και μία εκπληκτική συνεργασία. Είμαστε χαρούμενοι για τις επιλογές μας γιατί δείχνουν καθημερινά στις προπονήσεις ότι είναι καλά μεταξύ τους και τους είναι εύκολο να συνεργάζονται μέσα στο γήπεδο.