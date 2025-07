Η Μποταφόγκο έχει βάλει στο «μάτι» τον Τετέ και αναμένεται να προσεγγίσει τον Παναθηναϊκό για την απόκτησή του μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα δημοσιογράφο από την Βραζιλία.

Μετά τις περιπτώσεις των Βαγιαννίδη και Μαξίμοβιτς, τώρα και ο Τετέ προστέθηκε στη λίστα των παικτών του Παναθηναϊκού που απασχολούν άλλους συλλόγους. Ο 25χρονος Βραζιλιάνος, που πραγματοποίησε μία μεστή σεζόν με το Τριφύλλι και είναι βασικό «γρανάζι» για το σύνολο του Ρουί Βιτόρια, απασχολεί την Μποταφόγκο.

Αυτό υποστηρίζει δημοσιογράφος από τη Βραζιλία, ο οποίος τονίζει σε ανάρτησή του ότι η Μποταφόγκο όχι μόνο έχει δείξει ενδιαφέρον για τον Τετέ, αλλά εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να προσεγγίσει τον Παναθηναϊκό, αφού όπως εξηγεί ο βραζιλιάνικος σύλλογος ψάχνεται για εξτρέμ.

🚨O #Botafogo demonstrou interesse no atacante brasileiro Tetê, que está no #Panathinaikos. O alvinegro sondou a situação do jogador e deve fazer uma investida nos próximos dias. O Botafogo está na busca por um extremo. pic.twitter.com/VYGqvqcY2d