Η οικογένεια, το ποδόσφαιρο και η πατρίδα παίζουν σημαντικό ρόλο για τον Ούρος Ράτσιτς, ο οποίος τη νέα σεζόν θ' αγωνίζεται με τη φανέλα του Άρη.

Ο Ούρος Ράτσιτς, το νέο μεταφραφικό απόκτημα του Άρη, έχει αρκετά εντυπωσιακά τατουάζ. Πολλά από τα οποία φαίνεται να έχουν προσωπικό και συναισθηματικό συμβολισμό. Το κορμί του είναι γεμάτο τατουάζ.

Ο ίδιος έχει αποφύγει ν' αναφερθεί δημόσια στους λόγους και τι σημασία έχει το καθένα, αλλά στα σερβικά ΜΜΕ συχνά στέκονται στα τατουάζ του υψηλόσωμου μέσου. Ας δούμε ορισμένα από τα πιο ευδιάκριτα:

Οι πύλες του παραδείσου

Στο χέρι έχει τα αρχικά «MR» με μία κορώνα: Αναφορά σε μέλος της οικογένειας του. Διακρίνονται επίσης οι ημερομηνίες 18/04/1971 και 12/04/1971, που σύμφωνα με τους Σέρβους είναι τα γενέθλια μελών της οικογένειάς του.

Στα δάχτυλα έχει σύμβολα με χαμόγελα, σταυρό, στέμμα), που υποδηλώνουν πίστη, δύναμη και χαρά.Ξεχωρίζει επίσης η λέξη «Boca», που στα σερβικά σημαίνει μπουκάλι. Το σημαντικό, ωστόσο, είναι το μότο «Family is the key» (η οικογένεια είναι το κλειδί) και «The meaning of life is family» (το νόημα της ζωής είβναι η οικογένεια).

Ο Ράτσιτς, ο οποίος αρέσκεται να περνάει τις διακοπές του στην πόλη Μπούντβα στο Μαυροβούνιο έχει ένα ακόμα ξεχωριστό τατουάζ με το ρολόι να δείχνει την ώρα 12:05.

Στο δεξί μπράτσο, στους ώμους και στα πλευρά έχει έναν ουρανό με τη φράση «One goal» (ένας στόχος). Οι Σέρβοι υποστηρίζουν ότι συμβολίζει τη φιλοδοξία, το μονοπάτι προς τον μεγάλο στόχο και συνοδεύεται με θρησκευτικό μήνυμα, ένα τατού που μοιάζει με τις πύλες του παραδείσου.

Το Άγαλμα της Ελευθερίας

Φυσικά δεν θα μπορούσε να απουσιάζει το ποδόσφαιρο. Τατουάζ που συμβολίζουν την εθνική υπερηφάνεια και το ξεκίνημά του στο άθλημα. Στα πόδια του έχει καρικατούρες ποδοσφαιριστών και καρδιακούς παλμούς με μπάλα, που σημαίνει ότι το ποδόσφαιρο είναι η ζωή του. Έχει επίσης τατουάζ με ένα μικρό παιδί που σουτάρει και το μήνυμα «To be the best you can», (Να είσαι ο καλύτερος).

Στο δεξί πόδι επίσης εντυπωσιακό είναι και το τατουάζ με το Άγαλμα της Ελευθερίας και τη φράση «I am the master of my fate» (ορίζω τη μοίρα μου). Πρόκειται ουσιαστικά για φράση από το ποίημα Invictus (ανίκητος) του Γουίλιαμ Έρνεστ Χένλεϊ.

Έχει επίσης ένα τατουάζ με περιστέρι, μία φλόγα και μία πυξίδα. Συμβολίζουν ειρήνη, κίνητρο κι ελπίδα, αναφέρουν οι Σέρβοι. Δεν λείπουν επίσης τατουάζ με τις φράσεις «μείνε δυνατός», «μείνε ταπεινός», «παράξενο αγόρι», «μην εμπιστεύεσαι κανέναν».