Ο Λούκα Ιβάνουσετς βρίσκεται μια ανάσα από τον ΠΑΟΚ, με τον νυν τεχνικό της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ να έχει πει φοβερή ατάκα για τον πρώην παίκτη του στην Φέγενορντ.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μια ανάσα από το να πραγματοποιήσει μια εξαιρετική μεταγραφή, αποκτώντας τον 26χρονο εξτρέμ, Λούκα Ιβάνουσετς. Ο Κροάτης θα στην χώρα μας αρχικά ως δανεικός έχοντας και οψιόν αγοράς και σίγουρα πρόκειται για μία ποιοτική μεταγραφή.

Για τον παίκτη είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια ο νυν προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ. Ο Σλοτ είχε πάρει τον Ιβάνουσετς στην Φέγενορντ δαπανώντας μάλιστα 7.8 εκατομμύρια ευρώ και απαντώντας σε ερώτηση για το πότε θα παίξει είχε αναφέρει στο ESPN την φοβερή ατάκα: «Ένιωσα σαν να είχα τον Μέσι στο λεωφορείο», θέλοντας να δείξει πως ήταν υπερβολικές οι ερωτήσεις για το θέμα αυτό.

"Speelt-ie? Speelt-ie?" Arne Slot gunt Luka Ivanušec meteen een basisplaats bij Feyenoord:



"Dacht even dat ik Messi in de bus had zitten" 😅