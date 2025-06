Ο Αλέξης Δέδες θα έχει από σήμερα την θέση του Γ' Αντιπροέδρου της ΠΑΕ ΑΕΚ, όπως έκανε γνωστό η ίδια με ανακοίνωσή της.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε την επιστροφή του Αλέξη Δέδε στις τάξεις της ομάδας. Εκείνος θα αναλάβει τον ρόλο του Γ' Αντιπροέδρου της «Ένωσης» και θα έχει καθηκόντα συμβούλου σε θέματα στρατηγικής και σχέσεων με την ΕΠΟ, αλλά με θεσμικούς φορείς του ποδοσφαίρου, αλλά και σε θέματα ανάπτυξης εγκαταστάσεων, με έμφαση τον εκσυγχρονισμό του προπονητικού κέντρου στα Σπάτα.

Εκείνος είχε διατελέσει ξανά στέλεχος των «κιτρινόμαυρων» για μία διετία όντας Γενικός Δειυθυντής και Διευθύνοντων Σύμβουλος της ΠΑΕ.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Ο Αλέξης Δέδες ειναι από σήμερα ο νέος Γ' Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ. Ο κ. Δέδες θα έχει καθήκοντα συμβούλου, αφενός σε θέματα στρατηγικής και σχέσεων με την ΕΠΟ, αλλά και με άλλους θεσμικούς φορείς του ποδοσφαίρου, και αφετέρου σε θέματα ανάπτυξης εγκαταστάσεων, με έμφαση τον εκσυγχρονισμό του προπονητικού κέντρου στα Σπάτα.



Ο νέος Γ΄Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ (με καταγωγη από το Κόκκινο Βοιωτίας και Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας) γεννηθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε Mathematics and Computing στο Harlaxton College-University of Evansville στο Grantham στην Αγγλία και Πολιτικές Επιστήμες στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.



Ξεκίνησε την καριέρα του στον χώρο του ποδοσφαίρου ως δημοσιογράφος, έχοντας εργαστεί στις εφημερίδες Φίλαθλος, Ελεύθερος Τύπος, Ελευθεροτυπία και Έθνος. To 1990 προσελήφθη στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, όπου εργάστηκε ως Υπεύθυνος Επικοινωνίας, αλλά και ως Υπεύθυνος Αδειοδοτήσεων Ομάδων, ενώ παράλληλα ήταν επικεφαλής αρκετών πρότζεκτ. Αποχώρησε το 2004.



Από το 1995 μέχρι το 2013 συνεργάστηκε με την UEFA ως Media Officer. Την περίοδο 2006-2007 διετέλεσε Διευθυντής Επικοινωνίας στη νεοσύστατη Super League.



Toν Απρίλιο του 2014 ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή και στη συνέχεια αυτή του Διευθύνοντος Συμβούλου στην ΠΑΕ ΑΕΚ, στην οποία παρέμεινε για την επόμενη διετία, πριν παραιτηθεί (2016) προκειμένου να συμμετάσχει στην Επιτροπή Εξομάλυνσης της ΕΠΟ.



Τον Σεπτεμβριο του 2017 ανέλαβε τη θέση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας, στην οποία παρέμεινε ώς τον Απρίλιο του 2021. Στη συνέχεια μετέβη στο Κατάρ όπου και συνεργάστηκε με της Supreme Committee στο πλαίσιο της διοργάνωσης της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου».