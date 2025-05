«ΑΕΚ, Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Πόρτο για Σόουζα»

Δημοσιεύματα στο εξωτερικό επιβεβαίωσαν πως η ΑΕΚ «κοιτάει» τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό της πρωταθλήτριας Πολωνίας, Αφόνσο Σόουζα.

Στη μεταγραφική «εξίσωση» της ΑΕΚ βρίσκεται όπως σας έχουμε μεταφέρει σχετικά ο Αφόνσο Σόουζα, εκ των κορυφαίων παικτών της Λεχ Πόζναν που έφτασε φέτος στην κατάκτηση του πολωνικού πρωταθλήματος.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός (σ.σ. παίζει κυρίως στον άξονα) είχε την τρέχουσα περίοδο 13 γκολ και 6 ασίστ και όπως μετέδωσε ο Τούρκος δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ ξέχωρα από την Ενωση και οι Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Πόρτο έχουν «συνδεθεί μαζί του».

Ο 25χρονος έχει «βγει» από τις ακαδημίες των «Δράκων» και το 2018/19 κατέκτησε το Youth League, ενώ δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη μία αγωνιστική περίοδο.

🚨🆕 #LechPoznań 🇵🇹 #TransferNews

Sporting CP, FC Porto and AEK are linked to Afonso Sousa from Lech Poznań. pic.twitter.com/0Su6gcpOsL