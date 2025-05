Η «Red Mountain Films» που έχει στο σύνολο 4 πρωτεργάτες και έφτιαξε το ντοκιμαντέρ που διαρκεί σχεδόν 2 ώρες για τα 2 ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα της ομάδας του Ολυμπιακού.

Πρόκειται για μία βραβευμένη εταιρεία παραγωγής ταινιών από το Ηνωμένο Βασίλειο με την ονομασία «Red Mountain Films» . Η εταιρεία αυτή πρακτικά έχει 4 πρωτεργάτες και συνεργάζεται με δίκτυα όπως αυτό του BBC. Στα δε credits του συγκεκριμένου ντοκιμαντέρ αναφέρεται πως υπάρχει και ο παραγωγός του Three Kings, της ταινίας του 1999 με πρωταγωνιστή τον Τζορτζ Κλούνεϊ.

Τα 4 επιτελικά της στελέχη είναι η Βίκυ Μόρτον, ο Λουκ Ντάλεϊ, ο Άλεξ Άσμαν και ο Λουκ Άντριους. Η Μόρτον είναι συγγραφέας, σκηνοθέτιδα και όχι μόνο. Έχει πίσω της 15 χρόνια εμπειρίες και συνεργασίες με το BBC και το Netflix. Είναι πίσω από δουλειές όπως το The Dragon on my Shirt και ενώ έχει ταξιδέψει και δουλέψει σε περισσότερες από 50 χώρες.

Η Λουκ Ντάλεϊ έχει και αυτός αρκετές ιδιότητες. Μία εξ αυτών είναι του σκηνοθέτη. Έχει ειδίκευση σε ντοκιμαντέρ και το 2022 έγραψε και πρακτικά δημιούργησε σε μεγάλο βαθμό και ενώ έγραψε και τη μουσική για το ντοκιμαντέρ Tosh του Amazon Prime. Έχει κάνει διάφορες συνεργασίες, είχε κομβική συμμετοχή σε 3 ντοκιμαντέρ αλλά και συμβολή σε άλλα 13 συν τη σειρά - ντοκιμαντέρ με ονομασία The Dragon on my Shirt.

Ο Άσμαν είναι συγγραφέας και παραγωγός με πάνω από 2 δεκαετίες εμπειρίας στον χώρο του κινηματογράφου και των ντοκιμαντέρ. Είχε συνεργασίες με BBC και ITV ενώ ήταν και παραγωγός σε αρκετά μουσικά βίντεο σε συνεργασία με την Universal Music Group. Μέχρι πρόσφατα εργαζόταν σε βραβευμένη εταιρεία media ως επικεφαλής παραγωγής. Έχει αρκετές παραγωγές υποψήφιες για βραβεία BAFTA και RTS.

Υπάρχει και ο Άντριους. Συγγραφέας, σκηνοθέτης και όχι μόνο έχει προταθεί για βραβείο BAFTA. Έχει συνεργαστεί με το BBC σε διάφορους ρόλους. Τα σενάρια του έχουν προταθεί 2 φορές για βραβεία και έχει βγει νικητής μία φορά. Παρότι έχει ασχοληθεί εκτενώς με το πεδίο της επιστημονικής φαντασίας έχει πληθώρα συνεργασιών για ντοκιμαντέρ.

Θυμίζουμε πως το ντοκιμαντέρ του Ολυμπιακού είχε διάρκεια σχεδόν 2 ώρες. Πρωτοπροβλήθηκε στο MEGA TV, θα προβληθεί ξανά σήμερα Σάββατο και στη συνέχεια θα υπάρξει διανομή και στο εξωτερικό. Το ντοκιμαντέρ αφορά ως επί το πλείστον τα 2 ευρωπαϊκά που πήρε ο Ολυμπιακός σε Νέους και άνδρες.