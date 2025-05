Ελληνοαυστραλός ατζέντης συνδέει την ΑΕΚ με τον Άγγελο Ποστέκογλου, ο οποίος ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Τότεναμ μόλις ολοκληρωθεί η σεζόν.

Το μέλλον του Άγγελου Ποστέκογλου θα είναι μακριά από την Τότεναμ, ακόμα κι αν κατακτήσουν το Europa League. Ο 59χρονος τεχνικός ετοιμάζεται να αποχωρήσει ύστερα από έναν χρόνο παρουσίας στους Σπερς και ήδη αναζητά τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Την ίδια ώρα, Ελληνοαυστραλός ατζέντης, Τόνυ Ράλλης, αναφέρει ότι ανάμεσα στις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον ίδιο είναι και η ΑΕΚ, που πρόσφατα ανακοίνωσε το διαζύγιό της με τον Ματίας Αλμέιδα. Το εν λόγω δημοσίευμα γράφει ότι δεν είναι καθόλου απίθανο ο Ποστέκογλου να γυρίσει στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου γεννήθηκε, για να αναλάβει τα ηνία της Ένωσης στη μετά-Πελάδο εποχή.

Το τέλος του από τους Άγγλους δεν είναι ακόμα επιβεβαιωμένο, ωστόσο ήδη το όνομά του ακούγεται στην ευρωπαϊκή αγορά.

🚨 Tony Rallis, @FootballFeverAu (🌕) on Ange Postecoglou's Future/Next Job:



"Nothing would surprise me if Ange Postecoglou coaches his boyhood club AEK Athens F.C" (Rallis).



Rallis implies that Postecoglou will likely leave/be sacked at the end of Spurs' season regardless of… pic.twitter.com/srBQmP0keC