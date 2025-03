Η παρουσία του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο Europa League και το Conference League αντίστοιχα «κλειδώνει» ημερομηνίες και με γνώμονα πως ο τελικός Κυπέλλου έχει οριστεί για τις 17 Μαΐου, αυτόματα προκύπτουν επτά διαθέσιμα Σαββατοκύριακα και ένα μεσοβδόμαδο κενό ώστε να παιχτούν οι έξι αγωνιστικές των Play Off. Τι ισχύει για ελέω Ευρώπης πιθανές αναβολές.

Ανοικτό είναι το πότε θα αρχίσουν τα Play Off 1-4 μετά το σχετικό αίτημα που κατέθεσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ώστε να ολοκληρωθούν στις 11 Μαΐου, με το σκεπτικό οι διεθνείς να βρίσκονται σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εγρήγορση ενόψει των αναμετρήσεων του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος που ακολουθούν (σ.σ. με Σλοβακία και Βουλγαρία στις 7 και 10 Ιουνίου αντίστοιχα).

Αυτό βέβαια δεν αναιρεί το ενδεχόμενο να αρχίσουν την εβδομάδα αμέσως μετά τη λήξη της κανονικής διάρκειας, δηλαδή το Σαββατοκύριακο 15 και 16 Μαρτίου, όμως τα πάντα θα αποσαφηνιστούν μετά τον καταρτισμό του καλεντάρι που αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, οπότε και θα γίνει η επικύρωση της βαθμολογίας και η κλήρωση των τριών μίνι τουρνουά που έπονται.

Εδώ ας ανοίξουμε μία παρένθεση. Με γνώμονα πως στον τελικό του Κυπέλλου θα συμμετάσχει μία ομάδα από το group των Play Off 5-8 (σ.σ. Αστέρας Aktor ή ΟΦΗ) οι σχετικές πληροφορίες αναφέρουν πως θα ισχύσει για εκείνο ότι αποφασιστεί και για το 1-4, σε αντίθεση με τα Play Out όπου προκύπτουν διαφορετικά δεδομένα. Αλλωστε στο συγκεκριμένο group θα διεξαχθούν 10 και όχι 6 ματς όπως θα συμβεί στα άλλα δύο μίνι πρωταθλήματα, ενώ συνάμα δεν έχει «εκπρόσωπο» στη δεύτερη τη τάξει εγχώρια διοργάνωση. Αρα οι σχετικοί «περιορισμοί» εξαλείφονται και τα χρονικά περιθώρια δεν είναι στενά, ενώ συν τοις άλλοις μπορεί να οριστούν και μεσοβδόμαδα παιχνίδια αφού καμία εκ των έξι ομάδων των Play Out δεν συμμετέχει στις διοργανώσεις της UEFA.

Στο τελευταίο κομμάτι άλλωστε «κρύβεται» και το «κλειδί» του τι μέλλει γενέσθαι και ο λόγος πως ουδείς μπορεί να πει με σιγουριά πότε θα διεξαχθούν οι έξι αγωνιστικές των Play Off 1-4, οι οποίες και εύλογα τραβούν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Μέχρι και το Σαββατοκύριακο 10–11 Μαϊου που επί χάρτου είναι το αργότερο που θα πρέπει να ολοκληρωθούν επειδή ο τελικός Κυπέλλου έχει οριστεί για τις 17 του μηνός υπάρχουν επτά διαθέσιμα ΣΚ, καθώς δεν υπολογίζεται και λογικά εκείνο του Πάσχα (σ.σ. για την ιστορία δεν αποκλείεται και τα τρία παιχνίδια των Play Off 1-4 να διεξάγονται Κυριακή, αλλά στην προκειμένη περίπτωση αυτό είναι λεπτομέρεια). Αρα «επίσημα» το πρόγραμμα βγαίνει άνετα!

Εάν όμως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ξεπεράσουν τα «εμπόδια» των Μπόντο Γκλιμτ και Φιορεντίνα σε Europa League και Conference League αντίστοιχα, αυτόματα θα αποκτήσουν το δικαίωμα να αναβάλλονται τα παιχνίδια τους με σκοπό να προετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα για τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις.

Πιο συγκεκριμένα ο ΚΑΠ αναφέρει πως όποιο club βρίσκεται σε προημιτελική φάση διοργάνωσης της UEFA και εφόσον φυσικά το ζητήσει, αυτόματα θα αναβληθεί το παιχνίδι του πρωταθλήματος που παρεμβάλλεται χρονικά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου της φάσης των «8».

Στα δε ημιτελικά έχει το δικαίωμα να επιλέξει εάν επιθυμεί να αναβληθεί εκείνο που παρεμβάλλεται των δύο αναμετρήσεών του για τους «4» (σ.σ. όπως και στους «8» δηλαδή) ή μόνο εκείνο που προηγείται του πρώτου ημιτελικού, ενώ εφόσον συνεχίσει μέχρι τον τελικό δεν θα ορίζεται ματς του για τουλάχιστον επτά ημέρες πριν τον final.

Υπό αυτές τις συνθήκες και εφόσον έχουμε τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο στον επόμενο ευρωπαϊκό γύρο (σ.σ. στις 6 και 13 Μαρτίου θα γίνουν τα παιχνίδια για τη φάση των «16»), τότε είναι πιθανόν να αναζητηθούν περαιτέρω κενές ημερομηνίες.

Με γνώμονα τα υπάρχοντα δεδομένα 100% free υπάρχουν δύο επιπλέον ημερομμηνίες των έξι που απαιτούνται, αφού ξέχωρα από τα επτά κενά ΣΚ προκύπτει και ένα μεσοβδόμαδο χωρίς κάποιες υποχρεώσεις που είναι την Τετάρτη του Πάσχα (23/4).

Αρα αν τα Play Off ξεκινήσουν στις 15-16/3 τότε το πρόγραμμα θα «αντέχει» δύο αναβολές (σ.σ. εφόσον φυσικά καλυφθεί άμεσα το οποιοδήποτε κενό), εάν πάνε για το τέλος του μήνα (σ.σ. που είναι και το πιο πιθανό) θα έχουν «αέρα» μίας αναβολής, ενώ σε περίπτωση που Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός φτάσουν μέχρι τον τελικό του Europa και του Conference αντίστοιχα, η λογική… λέει πως θα πρέπει να μετατεθεί εκείνος του Κυπέλλου

Ξέχωρα από το ότι είθισται ο τελικός του Κυπέλλου να είναι το τελευταίο εγχώριο παιχνίδι της εκάστοτε περιόδου σε ότι αφορά το Top επίπεδο, στην προκειμένη περίπτωση είναι απολύτως λογικό να πραγματοποιηθεί μετά τα Play Off τόσο του 1-4 αλλά κυρίως του 5-8, αφού η έκβασή του και ανάλογα ποια ομάδα κατακτήσει το τρόπαιο θα αποσαφηνίσει εάν ο 5ος θα βγει ή όχι στο Conference League της επόμενης περιόδου.

Στην περίπτωση όμως που τα Play Off 1-4. αρχίσουν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της regular season και οι «αιώνιοι» δεν συνεχίσουν τις εκτός των συνόρων υποχρεώσεις τους πέρα από τη φάση των «16», τότε για να υλοποιηθεί το αίτημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα πρέπει να προκύψει ένα 15νθήμερο κενό.

Τι τελικά θα αποφασιστεί και η φόρμουλα που θα ακολουθηθεί θα «αποκρυπτογραφηθεί» μετά το Δ.Σ. της διοργανώτριας αρχής, όπου και θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Οι «κενές» και «δεσμευμένες» ημερομηνίες από τις 15/3 και έπειτα

Σαββατοκύριακο 15-16/3: Κενό

Μεσοβδόμαδα: Υποχρεώσεις Εθνικών Ομάδων

Σαββατοκύριακο 22-23/3: Υποχρεώσεις Εθνικών Ομάδων

Μεσοβδόμαδα: Υποχρεώσεις Εθνικών Ομάδων

Σαββατοκύριακο 29-30/3: Κενό

Μεσοβδόμαδα: Δεύτεροι Ημιτελικοί Κυπέλλου

Σαββατοκύριακο 5-6/4: Κενό

Μεσοβδόμαδα: Πρώτοι Προημιτελικοί Europa/Conference

Σαββατοκύριακο 12-13/4: Κενό

Μεσοβδόμαδα (σ.σ. Μεγάλη Εβδομάδα): Δεύτεροι Προημιτελικοί Europa/Conference

Σαββατοκύριακο 19-20/4: Μεγάλο Σάββατο-Κυριακή Πάσχα

Μεσοβδόμαδα: Κενό

Σαββατοκύριακο 26-27/4: Κενό

Μεσοβδόμαδα: Πρώτοι Ημιτελικοί Europa/Conference

Σαββατοκύριακο 3-4/5: Κενό

Μεσοβδόμαδα: Δεύτεροι Ημιτελικοί Europa/Conference

Σαββατοκύριακο 10-11/5: Κενό

Μεσοβδόμαδα: Κενό

Σάββατο 17/5: Τελικός Κυπέλλου

Μεσοβδόμαδα: Τελικός Europa League

Σαββατοκύριακο 24-25/5: Κενό

Μεσοβδόμαδα: Τελικός Conference