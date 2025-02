Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta δέκα πράγματα ενόψει των αγώνων του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, με αφορμή το νικηφόρο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Ξεκινάει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Παίρνει την μπάλα ο Ορτέγκα. Και την δίνει κατευθείαν σε αντίπαλο! Βρίσκει ευκαιρία να επιχειρήσει την πρώτη μεταβίβαση προς την περιοχή του Τζολάκη ο Μαντί Καμαρά. Ο Μπιανκόν επιχειρεί να διώξει, κάνοντας τελικά τσαφ, βρίσκοντας όμως λίγο την μπάλα στο τέλος της προσπάθειας του. Ο Τάϊσον ερχόμενος από πίσω βρίσκει την μπάλα στον δρόμο του και σουτάρει, με τον Γκαρθία να κάνει τάκλιν μήπως κάπως τον εμποδίσει. Η μπάλα φεύγει λίγο άουτ.

Όλα αυτά έγιναν στα 30 πρώτα δευτερόλεπτα του ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ! Χειρότερος τρόπος να μπει ένας γηπεδούχος σε ντέρμπι, δεν υπάρχει. Σαν να λέει στον φιλοξενούμενο, «έλα, σήμερα δεν είμαι καλά». Ο ΠΑΟΚ το αντιλήφθηκε άμεσα. Και έγινε πάραυτα ακόμη πιο aggressive στο παιχνίδι του. Λεπτομέρεια, θα μου πείτε. Λεπτομέρεια με μεγάλο ενδιαφέρον, όμως. Διότι η ΑΕΚ, με την οποία παίζει αύριο και την Κυριακή ο Ολυμπιακός, μπαίνει στα πρώτα λεπτά μανιασμένα σε τέτοια ντέρμπι. Να θυμίσω; Ολυμπιακός-ΑΕΚ 1-3 με 0-1 από τον Γκατσίνοβιτς στο 7’. Και ΑΕΚ-Ολυμπιακός 3-0 με 1-0 από τον Λιβάϊ στο 3’…

Η ΑΕΚ είναι σε καλή κατάσταση. Κι αυτό δεν μπορεί να αγνοηθεί. Θα είναι και στα δύο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό αποφασισμένη να πουλήσει πολύ ακριβά το τομάρι της. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ λοιπόν πρέπει να είναι έτοιμη για δύο μεγάλες μάχες. Κάποια πράγματα από αυτά που είδαμε στο νικηφόρο ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ, δεν πρέπει να γίνουν εναντίον της ΑΕΚ. Αυτή την εποχή η ομάδα του Αλμέϊδα είναι πιο κυνική από αυτή του Λουτσέσκου, κάτι που σημαίνει ότι θα είναι πιο εύκολο να εκμεταλλευθεί τα όποια λάθη.

Για παράδειγμα, ο Μαντί βρέθηκε μέσα σε μόλις ένα ημίχρονο, στο α΄, τρεις φορές (!) σε θέση βολής, έχοντας την κεφαλιά-γκολ, το σουτ που έπιασε ο Τζολάκης κι άλλη μία φάση στην οποία για λίγο δεν βρήκε την μπάλα. Αν βγει κι ο Πινέδα έτσι τρεις φορές…

Με την ευκαιρία θέλω να σταθώ λίγο στον Μπιανκόν, έναν παίκτη που πραγματικά δουλεύει πάρα πολύ μέσα στο παιχνίδι και γι΄ αυτό, άλλωστε, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Μεντιλίμπαρ, που δεν είναι κρυφό ότι κάποια στιγμή ήταν πολύ επιφυλακτικός μαζί το. Ο κόσμος τον χειροκροτεί τον Γάλλο γιατί βλέπει ότι τα δίνει όλα και ότι προσπαθεί να βοηθάει την ομάδα όχι μόνο αμυντικά, αλλά και δημιουργικά κι επιθετικά. Είναι δε αξιέπαινος γι΄ αυτό.

Πρέπει, όμως, να κατανοήσει κάποια στιγμή ότι ο βαθμός συγκέντρωσης του μέσα στο παιχνίδι πολλές φορές δεν είναι αρκετός και δημιουργεί προβλήματα. Κάποια στιγμή προχθές στο β΄ ημίχρονο βγαίνει και σκουπίζει ωραία την μπάλα από την περιοχή του Τζολάκη. Κατ΄ αρχάς, θα μπορούσε να αφήσει τον ίδιο τον γκολκίπερ του να μαζέψει την μπάλα και να τελειώνει η ιστορία. Πάνω στη φούρια του, ωστόσο, να τα κάνει όλα που λέμε, επέλεξε να καθαρίσει αυτός τη φάση. Οκ. Μόνο που δεν σταμάτησε εκεί. Διώχνοντας την μπάλα, το έκανε με άσχημο τρόπο, με συνέπεια το διώξιμο να εξελιχθεί σε πάσα προς τον Τάϊσον. Την ίδια ώρα που ο Τζολάκης έτρεχε να γυρίσει πίσω στην εστία του, καθώς είχε βγει κι αυτός πλάγια δεξιά για να πάρει την μπάλα. Ο έμπειρος Τάϊσον φυσικά το είδε, σούταρε με δύναμη από μακριά κι ευτυχώς για τον Ολυμπιακό ο Τζολάκης πρόλαβε να μπλοκάρει την μπάλα με ωραία ενέργεια. Ήταν το 74ο λεπτό και ο ΠΑΟΚ μπορούσε από το πουθενά να κάνει το 2-2…

Κοιτάξτε, κάνει πολλά σωστά πράγματα ο Μπιανκόν μέσα στο παιχνίδι. Βγαίνει και κόβει. Καλύπτει ψηλά η, χαμηλά. Πάει πρώτος στην μπάλα. Κάνει γενικά άμυνα ψηλά. Πασάρει κάθετα, αλλάζει παιχνίδι και περνάει καλές πάσες μπροστά. Απειλεί στις στημένες φάσεις. Κάποια στιγμή, ωστόσο πρέπει να περιορίσει και τα σοβαρά λάθη που κάνει. Είτε σε επίπεδο τοποθετήσεων, είτε σε επίπεδο πιο απλών καταστάσεων.

Για κάποιο λόγο, ειδικά στις αρχές των αγώνων δείχνει να μην έχει μία καλή ισορροπία στο παιχνίδι του. Λες και αργεί να πάρει μπρος. Θυμηθείτε μία στιγμή στα πρώτα λεπτά, να έχει την μπάλα υπό τον έλεγχο του και να γυρίζει προς τα πίσω, όπου ήταν κι ο Τζολάκης. Ξαφνικά, λες και μπερδεύονται οι δυό τους και χάνεται η μπάλα μέσα από τα πόδια τους (!) με έναν παίκτη του ΠΑΟΚ να τους έχει πλησιάσει. Ήταν καθαρά θέμα τύχη που δεν πήγε η μπάλα πάνω του, να βάλει το πιο εύκολο γκολ…

Λίγα λεπτά αργότερα, στο πρώτο δεκάλεπτο επίσης, ο Μπιανκόν κάνει μία ακατανόητη κίνηση: ενώ ο Κάρμο έχει βγει ψηλά να κάνει άμυνα κι έχουν μείνει πίσω ο Ρόντινεϊ με τον ίδιο τον Μπιανκόν, ο Γάλλος επιχειρεί να σταματήσει μία επίθεση του ΠΑΟΚ με πάσα στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, παίζοντας το οφσάϊντ. Και φεύγει μπροστά, πρώτον εντελώς καθυστερημένα και καλύπτοντας πλήρως τον Κωνσταντέλια και δεύτερον με τον Ρόντινεϊ να έχει μείνει κολλημένος πίσω! Κι εδώ ο Ολυμπιακός ήταν τυχερός γιατί η μπαλιά τελικά δεν ήταν η καλύτερη κι έφυγε πλάγια άουτ, ειδάλλως ο Κωνσταντέλιας θα έβγαινε σε ένα ανεπανάληπτο τετ α τετ με τον Τζολάκη.

Ο Μπιανκόν πρέπει να βρει καλύτερη χημεία με τους συμπαίκτες του στην άμυνα και φυσικά με τον γκολκίπερ, αλλά και μία άλλη ηρεμία μέσα στο παιχνίδι του. Τρώει γκολ ο Ολυμπιακός, κάνει τη σέντρα και του γυρίζει την μπάλα ο Ελ Κααμπί για να ξεκινήσει πάλι το παιχνίδι. Κι ο Γάλλος κάνει μία πάσα 15 μέτρων ακριβώς πάνω σε παίκτη του ΠΑΟΚ! Την στιγμή που έχεις φάει γκολ, αν μη τι άλλο προσέχεις που θα στείλεις την μπάλα. Δεν το κάνεις χειρότερο, δίνοντας την μπάλα σε αντίπαλο!

Καταλαβαίνετε ίσως τώρα, γιατί πολλές φορές μέσα στο παιχνίδι, όπως έγινε τώρα με τον ΠΑΟΚ, ο Μεντιλίμπαρ γίνεται έξαλλος, τρελαίνεται και είναι συνεχώς με φωνές προς τον παίκτη του; Αναγνωρίζει τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει, γι΄ αυτό άλλωστε του έχει δώσει την ευκαιρία να παίξει. Δεν το κάνει μόνο επειδή λείπει ο Ρέτσος λόγω τραυματισμού. Θυμηθείτε ότι και καλά που ήταν ο Ρέτσος, τον Μπιανκόν έβαζε σε μία σειρά αγώνων.

Από την άλλη, όμως, βλέπει ο προπονητής και πολλά λάθη. Κι αυτά τα λάθη θέλει να τον βοηθήσει να τα κόψει. Η, έστω να τα περιορίσει.

Άσχετο:

(Δεν) έχει πλάκα αυτό που γίνεται εδώ και δύο χρόνια, από τον Φεβρουάριο του 2023, στα παιχνίδια της ΑΕΚ με τον Αστέρα Τρίπολης.

ΑΕΚ-Αστέρας 2-0, αποβολή παίκτη του Αστέρα από το 4ο λεπτό (!) με το αποτέλεσμα στο 0-0

Αστέρας-ΑΕΚ 0-3, αποβολή παίκτη του Αστέρα στο 52ο λεπτό με το σκορ στο 0-1

ΑΕΚ-Αστέρας 3-0, αποβολή παίκτη του Αστέρα στο 36ο λεπτό με το σκορ 2-0

Αστέρας-ΑΕΚ 0-3, αποβολή παίκτη του Αστέρα στο 67ο λεπτό στη φάση του 0-1

Τέσσερις αποβολές παικτών του Αστέρα, σε τέσσερα διαφορετικά παιχνίδια μέσα σε δύο ακριβώς χρόνια!!!

Η φωτογραφία της ημέρας:

Του ξέφυγε πολύ εύκολα ο Τάϊσον του Ρόντινεϊ στο ξεκίνημα της φάσης του 1-1 του ΠΑΟΚ. Συμβαίνουν αυτά με τους μπακ κόντρα σε καλούς εξτρέμ. Συμβαίνουν και λίγο παραπάνω με τον Ρόντινεϊ, που σπάνια κάνει φάουλ όταν φάει την ντρίμπλα.

Ο Βραζιλιάνος, από την άλλη, ξέρουμε ότι θα κάνει πολλά καλά πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Θα σεντράρει, θα εκτελέσει καλά φάουλ και κόρνερ, ενίοτε θα απειλήσει κι ο ίδιος, ενώ ως αμυντικός θα δώσει λύσεις με την ταχύτητα του και με την καλή διαγώνια κάλυψη που συνήθως κάνει. Ίσως η πιο σημαντική αμυντική επέμβαση που έγινε από παίκτη του Ολυμπιακού προχθές δεν ήταν αυτή του Πιρόλα στα τελευταία λεπτά, αλλά του Ρόντινεϊ στο 32ο λεπτό.

Ο ΠΑΟΚ κάνοντας τη σέντρα μετά το γκολ του Κωστούλα βγήκε άμεσα και πολύ επικίνδυνα επιθετικά. Εκεί ήταν που ο Ρόντινεϊ κάλυψε εκπληκτικά τον Κωνσταντέλια, που είχε εισβάλλει πολύ απειλητικά στην περιοχή του Τζολάκη. Μιλάμε για εξαιρετικά καταλυτική παρέμβαση, πολύ απλά γιατί ο ΠΑΟΚ θα είχε τεράστια ευκαιρία δεύτερης ισοφάρισης και δη αμέσως μετά το 2-1.

Ο Ρόντινεϊ ενήργησε εκεί ως καμικάζι! Και το συνέχισε στην εξέλιξη της φάσης κάνοντας ένα πολύ δυναμικό τάκλιν πάνω στον παίκτη του ΠΑΟΚ και κερδίζοντας το χειροκρότημα της εξέδρας.

Και για το τέλος ένα ιμότζι

Personally think Olympiacos is the most underrated side on the path of our draw. I remember them from the CL and they are a very uncomfortable opponent https://t.co/tkmO8qmHMs