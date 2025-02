Με ήττα συνδυάστηκε το ντεμπούτο του Λιβάι Γκαρσία στην Σπαρτάκ Μόσχας, την οποία η Ζενίτ «καθάρισε» σε φιλική αναμέτρηση με 3-0.

Μερικές ημέρες μετά την αποχώρησή του από την ΑΕΚ, ο Λιβάι Γκαρσία πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Σπαρτάκ Μόσχας σε φιλική αναμέτρηση κόντρα στη Ζενίτ που διεξήχθη στο Ντουμπάι.

Ο 27χρονος πρώην ποδοσφαιριστής της Ένωσης ξεκίνησε βασικός στην αναμέτρηση, ωστόσο αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο με την Σπαρτάκ να βρίσκεται ήδη πίσω στο σκορ με 3-0. Η απόδοση της Σπαρτάκ δεν άλλαξε στην επανάληψη, με το σκορ να παραμένει στο 3-0 υπέρ της Ζενίτ μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

F/T' | We defeat Spartak Moscow 3-0 in Abu Dhabi to claim the Winline RPL Winter Cup! 🏆 #ZenitSpartak 3-0 pic.twitter.com/J8fxPJnr0f