Το Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών έχει τον Χανιώτη γκολκίπερ στην πρώτη θέση από πλευράς επιπέδου ετοιμότητας για τις μεγάλες Λίγκες της Ευρώπης.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης είναι πρώτος στη σχετική λίστα του CIES (του Διεθνούς Κέντρου Αθλητικών Σπουδών) από πλευράς ετοιμότητας για να παίξει σε ένα από τα Πρωταθλήματα του Big-5 της Ευρώπης. Πρόκειται φυσικά για τον βασικό γκολκίπερ του συλλόγου του Ολυμπιακού.

Η λίστα αυτή έχει βασιστεί στα στατιστικά στοιχεία της κορυφαίας πλατφόρμας του Wyscout . Δείτε πιο κάτω το post.

U2⃣3⃣ goalkeepers most ready for the big-5⃣ as per @CIES_Football Index 📊 powered by @wyscout ⛽️

🥇 #KostasTzolakis 🇬🇷 79.3 / 100 (€9.0 value)

🥈 #JamesBeadle 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 77.3 (€8.2m)

🥉 #JamesTrafford 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 76.8 (€13.6)

Top 🔟 for 6⃣0⃣ leagues 🌐 👉 https://t.co/1pnqKfvrq3 pic.twitter.com/BL5qh2QRK8