Με Μπακασέτα και Ουναΐ βασικούς ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Athens Kallithea

Ο Ρουί Βιτόρια επέλεξε να ξεκινήσει τους Ουναΐ και Μπακασέτα μαζί με τον Αράο στην μεσαία γραμμή ενώ προχώρησε και σε ακόμη τέσσερις αλλαγές.

Την απόφαση να ξεκινήσει τους Ουναΐ και Μπακασέτα με τον Αράο στην μεσαία γραμμή πήρε ο Ρουί Βιτόρια, ο οποίος επέλεξε να αφήσει στον πάγκο τον Μαξίμοβιτς, πηγαίνοντας σε μία επιλογή με γνώμονα περισσότερο την καλύτερη δημιουργία στην μεσαία γραμμής και λιγότερη την ανασταλτική λειτουργία.

Ο Πορτογάλος τεχνικός, πέρα από την επαναφορά του Μπακασέτα στο αρχικό σχήμα, προχώρησε σε ακόμη τέσσερις αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα με την Ντινάμο Μινσκ, χρησιμοποιώντας τα καλύτερα δυνατά διαθέσιμα όπλα του στο αποψινό παιχνίδι, αφού μην ξεχνάμε πως είχε και αρκετές απουσίες.

Ο Ντραγκόφσκι επέστρεψε κάτω από την εστία του Παναθηναϊκού έχοντας μπροστά του τους Γεντβάι και Ίνγκασον. Στα πλάγια οι Βαγιαννίδης και Μλαντένοβιτς πήραν τις θέσεις των Κώτσιρα και Μαξ.

Στην μεσαία γραμμή, πέρα από τον Αράο που διατηρήθηκε, ο Ουναΐ μετατοπίστηκε στο «8», με τον Μπακασέτα να περνάει στο «10» και τον Μαξίμοβιτς να οδηγείται στον πάγκο.

Στις θέσεις των εξτρέμ οι Τετέ και Τζούρισιτς έμειναν σταθεροί ενώ στην κορυφή της επίθεσης πήρε θέση και πάλι ο Ιωαννίδης.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Ντραγκόφσκι, Ίνγκασον, Ουναΐ, Βαγιαννίδης, Μλαντένοβιτς, Αράο, Ουναΐ, Μπακασέτας, Τετέ, Τζούρισιτς, Ιωαννίδης.

