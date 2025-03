Η νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ σε συνδυασμό με την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό άλλαξαν τις ισορροπίες του αλγορίθμου σχετικά με την κατάληψη της 2ης θέσης που οδηγεί στο Champions League.

Η πρώτη από τις έξι αγωνιστικές των Play Off 1-4 της Stoiximan Superleague έλαβε τέλος και η μάχη για τη 2η θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League έγινε ακόμα πιο αμφίρροπη.

Η 2η της βαθμολογίας, ΑΕΚ, έχασε την ευκαιρία να απομακρυνθεί από τους διώκτες της, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ και μάλιστα είδε τον Δικέφαλο του Βορρά να πλησιάζει στο -4, χάρη στο διπλό που πανηγύρισε εναντίον της στην OPAP Arena (2-3). Έτσι, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έμεινε ζωντανή στο κυνήγι του δεύτερου πολυπόθητου εισιτηρίου για τα «αστέρια», κερδίζοντας σημαντικό έδαφος στις πιθανότητες της 2ης θέσης.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον αλγόριθμο του Football Meets Data που ανανεώνεται έπειτα από κάθε αγωνιστική, το φαβορί για τη 2η θέση παραμένει η Ένωση με 60%, χάνοντας ωστόσο ποσοστό 11,5% λόγω της αρνητικής της εκκίνησης στην πρεμιέρα και το ντέρμπι Δικεφάλων.

Ο Παναθηναϊκός ακολουθεί με 23%, με την ήττα του στο ντέρμπι αιωνίων να μην του προκαλεί «πλήγμα» και μάλιστα να του χαρίζει ένα επιπλέον 0,9% στις δικές του πιθανότητες. Τρίτος κατά σειρά βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος όμως από το 4,8% είδε τις πιθανότητές του να ανεβαίνουν σημαντικά στο 15%.

Greek 🇬🇷 Super League update (Matchday 27) 🚨



▪️ Olympiacos is on the verge of the title 🏆 with 10 points advantage, only 5 rounds before the end!

▪️ PAOK is back in the race for Top 2 after an away win at AEK



📊 Biggest Movers This Round:



Title Chances

🚀 Olympiacos (+5%)

❌… pic.twitter.com/GgKOZaAajg