Τουλάχιστον τώρα ο Ολυμπιακός πρέπει να αντιδράσει…

Ο Κ. Νικολακόπουλος υπενθυμίζει μέσα από το blog του στο Gazzetta ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε μπορέσει να βγάλει αντίδραση τις δύο προηγούμενες φορές στο πρωτάθλημα σε παρόμοιες συνθήκες.

Με τα αποτελέσματα που έχει φέρει φέτος ο Ολυμπιακός κόντρα στους μικρομεσαίους του πρωταθλήματος, ειδικά μέσα στο Καραϊσκάκη, δεν δικαιούται να θεωρεί εύκολο το αποψινό παιχνίδι με τη Λαμία.

Αυτή είναι η πραγματικότητα: 2-1 την Καλλιθέα με γκολ στο 79’, 0-0 με τον Παναιτωλικό, 2-0 τον Ατρόμητο με το πρώτο γκολ από πέναλτι και το δεύτερο στο 74’, 2-2 με τον Λεβαδειακό, 2-1 τον Πανσερραϊκό που έχασε τεράστια ευκαιρία στο 92’ να ισοφαρίσει και μόνο με το Βόλο ένα εύκολο 3-0.

Ο Ολυμπιακός αυτό που πρέπει να κάνει σήμερα είναι να αντιδράσει στην γκέλα του της περασμένης αγωνιστικής, το 1-1 με την Καλλιθέα στη Λεωφόρο. Και εδώ ακριβώς χρειάζεται μεγάλη προσοχή! Διότι, ο φετινός Ολυμπιακός δεν αντιδράει σωστά όταν φέρνει ένα κακό αποτέλεσμα στο πρωτάθλημα! Το αντίθετο-συνεχίζει τα άσχημα αποτελέσματα! Να θυμίσω ότι…

Μετά το 0-0 με τον Παναιτωλικό, πήγε κι έχασε 1-2 από τον Άρη στο Χαριλάου…

Μετά το 2-2 με τον Λεβαδειακό, πήγε κι έχασε 0-1 από τον Αστέρα στην Τρίπολη…

Δηλαδή, όλες οι βαθμολογικές απώλειες του είναι μαζεμένες. Δύο τη μία φορά και δύο την άλλη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή, την τρίτη, φορά θα σηκώσει κεφάλι, έχοντας και το αβαντάζ ότι πρέπει να αντιδράσει εντός έδρας για γκέλα που είχε κάνει εκτός έδρας, ενώ τις δύο προηγούμενες φορές είχε κληθεί να αντιδράσει σε εκτός έδρας παιχνίδια μετά από εντός έδρας γκέλα.

Ο αντίπαλος του, η Λαμία; Σίγουρα έχει επιθετικό πρόβλημα φέτος κι αυτός είναι ένας εξτρά λόγος που την κάνει να παίζει ακόμη πιο αμυντικά. Αλλά ξέρουμε ότι με τον Βόκολο στον πάγκο μπορεί να το κάνει με επιτυχία. Φαίνεται, άλλωστε, από τα αποτελέσματα της: από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ έχασε 0-1 με γκολ στο 73’, από την ΑΕΚ εντός έδρας έχασε 0-1 με γκολ στο 76’ κι από τον ΠΑΟΚ επίσης εντός έδρας έχασε στο 75’! Τρεις ήττες από τους άλλους μεγάλους, όλες με γκολ στο ίδιο χρονικό σημείο, γύρω στο 75ο λεπτό!!! Θα έχει ο Ολυμπιακός, αν χρειαστεί, την υπομονή, αλλά και την αποτελεσματικότητα να κυνηγήσει τη νίκη στο τέλος, κάτι στο οποίο δεν μας έχει συνηθίσει φέτος;

Να υπενθυμίσω ότι και πριν την επιστροφή του Βόκολου, η Λαμία με τον Κύπριο προπονητή της τον Σατσιά, είχε πάει κι είχε πάρει 1-1 από την ΑΕΚ μέσα στη Φιλαδέλφεια. Ο δε Ολυμπιακός μπορεί μέσα στη Λαμία να την είχε κερδίσει με 3-0, αλλά η νίκη μόνο άνετη κι εύκολη δεν ήταν. Έως το 79ο λεπτό το σκορ ήταν στο εύθραυστο 1-0, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» είχαν βάλει δύο γκολ μέσα σε ένα τρίλεπτο (79’-81’) και το σκορ είχε πάρει διαστάσεις.

Θέλω να πιστεύω ότι στον Ολυμπιακό θα έχουν καταλάβει ότι για να κερδίσουν πρέπει να παίξουν καλά σήμερα.

Άσχετο: Εύλογο να υπάρχουν αμφιβολίες στον Ολυμπιακό για την επιλογή του Ζίγες, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των μεταγραφών που έχει κάνει από την Τουρκία δεν είναι και οι πιο επιτυχείς.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Κοστίνια είναι ένας παίκτης όπως λέμε πηγή ενέργειας με το παιχνίδι του από δεξιά. Βγαίνει συνεχώς μπροστά, όπως συνέβη και στο τελευταίο παιχνίδι, με την Καλλιθέα, ενώ συνήθως καλύπτει αρκετά καλά τη θέση του.

Προφανέστατα δεν είναι τυχαίο ότι ο Μεντιλίμπαρ τον έχει εμπιστευθεί στα 16 από τα 17 τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού σε όλες τις διοργανώσεις. Άλλοτε βασικός (συνήθως), άλλοτε αλλαγή, ο Πορτογάλος είναι πάντα μέσα στο παιχνίδι σε πρωτάθλημα, Γιουρόπα Λιγκ και Κύπελλο, έχοντας πάρει μοναδικό ρεπό το ένα ματς Κυπέλλου με την Καλλιθέα.

Έτσι, με την Καλλιθέα την περασμένη Δευτέρα έβγαλε κάποια κούραση στο β΄ ημίχρονο, κι έγινε αλλαγή, ενώ στο α΄ ημίχρονο είχε πολλές προωθήσεις, αλλά με μόνο μία καλή σέντρα και ένα καλό σουτ. Ακριβώς δε σε αυτό το πρώτο κομμάτι, τις σέντρες, πρέπει να δουλέψει περισσότερο.

Και για το τέλος ένα ιμότζι

SUPER SUB CHARALAMPOS KOSTOULAS 🇬🇷(2007) BROKE THE DEADLOCK WITH A LOVELY GOAL!!!

⚽ Χαράλαμπος Κωστούλαςpic.twitter.com/3wUveoYPXl