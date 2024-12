Μετά τη Σάντος, στη Βραζιλία συνδέουν ξανά το όνομα του Ματίας Αλμέιδα με την Γκρέμιο.

Πρόσφατα δημοσιεύματα στη Βραζιλία έκαναν λόγο ότι το όνομα του τεχνικού της ΑΕΚ, Ματίας Αλμέιδα βρίσκεται στη λίστα της Σάντος.

Αρχές Νοέμβρη το όνομα του «Πελάδο» είχε συνδεθεί και με την Γκρέμιο. Το συγκεκριμένο σενάριο επαναφέρει ο ρεπόρτερ της βραζιλιάνικης ομάδας Φάμπιο Βάργκας.

Με ανάρτησή του στο X αναφέρει πως «ο Αλμέιδα αποκτά δύναμη μέσα στη διοίκηση του συλλόγου καθώς ο Τίτε δεν επιθυμεί να προπονήσει ξανά στη Βραζιλία και ο Κρέσπο δεν θέλει επίσης να προπονήσει στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο».

Υπενθυμίζουμε πάντως ότι ο Ματίας Αλμέιδα έχει ξεκαθαρίσει πως στο μυαλό του έχει μόνο την ΑΕΚ, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2028.

🚨🎯 #Grêmio l Matias Almeyda, ganha força dentro dos bastidores do clube, depois que empresário de Tite descartou que ele treino no Brasil, Crespo um dos nomes também não desejar treinar no futebol brasileiro.



Almeyda é do mesmo empresário de Crespo, e agrada a direção. pic.twitter.com/kNNAEF7JoB