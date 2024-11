Σύμφωνα με το βραζιλιάνικο «Goal» ο Ματίας Αλμέιδα βρίσκεται ανάμεσα στους προπονητές που εξετάζει η Γκρέμιο για την τεχνική της ηγεσία.

Στη λίστα των προπονητών που εξετάζει η Γκρέμιο για την τεχνική της ηγεσία βρίσκεται ο Ματίας Αλμέιδα. Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βραζιλία, ο Αργεντινός τεχνικός της ΑΕΚ βρίσκεται ανάμεσα στα ονόματα που έχει στο «μπλοκάκι» της η Γκρέμιο για το «τιμόνι» του πάγκου της.

Όπως αναφέρει το «Goal» με αποκλειστικό δημοσίευμα, ο Κρέσπο που αποχώρησε πρόσφατα από την Αλ Αΐν είναι ο πρώτος στόχος της βραζιλιάνικης ομάδας. Η επιθυμία του Κρέσπο ωστόσο να εργαστεί στην Ευρώπη και το γεγονός πως ο Αργεντινός δεν θέλει να αναλάβει ομάδα της Νότιας Αμερικής, έχουν βάλει τον Αλμέιδα επίσης ψηλά στη λίστα της Γκρέμιο.

Σύμφωνα με το βραζιλιάνικο Μέσο, ο Αλμέιδα αποτελεί μια επιλογή που βρίσκεται ψηλά στη λίστα της Γκρέμιο που θα ψάξει για νέο προπονητή στις αρχές του 2025. Ο «Πελάδο» πρόσφατα πάντως ξεκαθάρισε πως θέλει να συνεχίσει στην ΑΕΚ για πολλά χρόνια, προσθέτοντας πως είναι ευγνώμων στον κόσμο της Ένωσης για τη στήριξη προς το πρόσωπο του.

«Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα είμαι ευγνώμων στον κόσμο της ΑΕΚ. Είναι πάντα σημαντικό όταν τα αποτελέσματα δεν βγαίνουν είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η στήριξη. Θα το εκτιμώ για πάντα. Έχω πει πάνω από μία φορά ότι έχω βρει το μέρος μου εδώ - και ειμαι άνθρωπος που τα λέω μία φορά! Μακάρι να ειμαι για πολύ καιρό ακόμα εδώ», είχε δηλώσει μετά το παιχνίδι του Κυπέλλου με τον Άρη ο Ματίας Αλμέιδα.

