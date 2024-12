Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για τη μάχη στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού.

Κοιτούσα λίγο τις σημειώσεις μου, από το τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού…

Μου άρεσε που ο Τζολάκης τη μοναδική στιγμή που χρειάστηκε, σε μία πάσα στην πλάτη της άμυνας του, ήταν πανέτοιμος και βγήκε έγκαιρα, αλλά και ψύχραιμα, διώχνοντας την μπάλα και δη σε συμπαίκτη του.

Είναι καλό που ο Μουζακίτης το προσπαθεί να σκοράρει-ο Ολυμπιακός χρειάζεται γκολ από τα χαφ του. Τώρα, έκανε μία ωραία κίνηση, όμως το σουτ ήταν κακό, όπως θα έλεγα και τα περισσότερα. Ίσως είναι και θέμα ψυχολογίας, που δεν του βγαίνει δηλαδή ένα καλό τελείωμα. Και το λέω γιατί φημίζεται για το καλό του αριστερό πόδι. Πραγματικά, άλλωστε, οι πάσες του και ειδικά ανάμεσα στις γραμμές, είναι εξαιρετικές. Και σε αυτό το ματς τον είδαμε να κάνει κάτι πολύ σημαντικό, να βγαίνει και να κόβει σέντρες.

Ένας άλλος «ερυθρολευκος» που κυνηγάει το γκολ είναι ο Κοστίνια! Τον είδαμε πώς χώθηκε στη φάση που κέρδισε το πέναλτι, αλλά από θέση οφσάιντ, όπως αποδείχθηκε. Ο Πορτογάλος είχε αρκετές καλές προωθήσεις και δύο επικίνδυνες σέντρες (στις εφτά που συνολικά επιχείρησε), απλά νομίζω ότι επειδή δεν είχε αμυντική δουλειά έχασε τη συγκέντρωση του σε μία σέντρα από τον Βόλο παίρνοντας κακή θέση, ωστόσο ήταν ανώδυνη, γιατί έτυχε και βγήκε οφσάιντ.

Από την άλλη πλευρά, ο Ορτέγκα δεν ήταν τόσο επιθετικός, ίσως γιατί είχε πιο επικίνδυνο αντίπαλο. Έφαγε μάλιστα και δύο ντρίμπλες και ψαχνόταν ο Αργεντίνος μπακ, που πάντως ήταν μαχητής κι έκοψε πολλές φορές, ιδίως με το κεφάλι! Αυτό που πρέπει να φτιάξει, είναι στις σέντρες από την αντίθετη πλευρά να πηγαίνει πρώτος κι όχι δεύτερος στην μπάλα.

Ο συμπατριώτης του, ο Έσε, δεν είναι στα πάνω του αυτή την εποχή. Και δεν το γράφω από την εικόνα του στα 30 λεπτά κόντρα στον Βόλο. Και με τον ΟΦΗ και με την Καλλιθέα που έπαιξε βασικός, έβλεπες ότι ναι μεν το πάλευε, όμως δεν ήταν στα καλύτερα του. Προσέξτε, όχι ότι ήταν κακός, το αντίθετο. Για παράδειγμα, στο Ηράκλειο είχε τρεις σημαντικές επεμβάσεις στο αμυντικό κομμάτι, έκλεψε, βγήκε πρώτος στην μπάλα, ενώ με την Καλλιθέα ήταν πιο επιθετικός, χώθηκε καλά κι είχε κεφαλιά στο δοκάρι, κέρδισε το κόρνερ από το οποίο προήλθε το μοναδικό γκολ κλπ.

Απλά, δεν ξέρω μήπως έχει επηρεαστεί επειδή καταλαβαίνει ότι αυτή την στιγμή δεν είναι ο αναντικατάστατος στη μεσαία γραμμή που ήταν εδώ κι ενάμιση χρόνο, από τότε δηλαδή που ήρθε στον Ολυμπιακό, βλέποντας ότι και με τον ΠΑΟΚ και με την Στεάουα και τώρα, ο προπονητής προτιμάει τους Γκαρθία και Μουζακίτη, αφήνοντας τον μάλλον τρίτο στην ιεραρχία.

Από την άλλη, ο Έσε είχε κι ένα τραυματισμό, που του στέρησε τη δυνατότητα να παίξει με την ΑΕΚ, ενώ γενικά έχει πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής και φέτος, οπότε δεν είναι παράξενο να του δίνει λίγες ανάσες ο Μεντιλίμπαρ. Εάν ο παίκτης δεν το πάρει λάθος, όλα θα πάνε καλά. Κατά βάση, κάθε ομάδα με τόσες υποχρεώσεις πρέπει να έχει τρία χαφ πρώτης γραμμής για τις δύο θέσεις στο κέντρο κι έναν τέταρτο επίσης ετοιμοπόλεμο. Για να μην πω, τέσσερις πρώτης γραμμής για τις δύο θέσεις.

Αλλωστε, για να είμαστε ρεαλιστές, ο Μουζακίτης πάει πολύ καλά για να βγει από την ενδεκάδα, ο δε Γκαρθία βρίσκεται πραγματικά σε καλή έως πολύ καλή κατάσταση. Ακόμη και με τον Βόλο τον είδαμε να κόβει δυναμικά, να περνάει έξυπνες πάσες, ακόμη και σέντρες, ενίοτε να απειλεί και με μακρινά σουτ.

Άσχετο: Είναι αληθής η πληροφορία που γράφτηκε στον ιταλικό και στον αγγλικό Τύπο. Η Λίνα Σουλούκου είναι να αναλάβει τη γενική διεύθυνση των ομάδων του ομίλου Μαρινάκη, με εστίαση πρώτα στη Νότιγχαμ.

Από τα καλά στοιχεία του παιχνιδιού του Γουίλιαν είναι οι καλές συνεργασίες που βγάζει, με τον Ορτέγκα, τον Κωστούλα και τον Τσικίνιο, αν πάρουμε ως παράδειγμα το τελευταίο παιχνίδι, με τον Βόλο. Ακόμη, το καλό κράτημα της μπάλας και η καλή κυκλοφορία, σε συνδυασμό με τις πάσες με τη μία, ενώ πλέον τον είδαμε να κλέβει, να κόβει, να κάνει τάκλιν και να μαρκάρει.

Επειδή, όμως, κακά τα ψέματα, ο Ολυμπιακός τον έφερε τον Βραζιλιάνο για να του δώσει πράγματα στη δημιουργία και στην υπόθεση γκολ, μπορούμε να καταγράψουμε πρώτον ότι έχει αρχίσει πλέον και απειλεί κι ο ίδιος, έστω κι αν προς το παρόν δεν έχουμε δει μία τελική τόσο καλή ώστε να γίει κάποιο γκολ και δεύτερον ότι οι σέντρες του είναι επικίνδυνες. Ακόμη κι αυτές που δεν περνάνε, βλέπεις ότι δεν είναι κακές. Από τις πέντε που έκανε με τον Βόλο, ευκαιρία έγινε η μία, με την κοντινή κεφαλιά του Ελ Κααμπί, αλλά ακριβώς δεν ήθελε και πολύ να τελειώσει το ματς με δύο ασίστ ο Γουίλιαν-μία στο γκολ του Κωστούλα και μία σε αυτή την κεφαλιά.

Γενικά, είναι ωραιο να βλέπεις αυτό τον παίκτη στα καλά του. Μετά από πάρα πολύ καιρό τον είδαμε και να ντριμπλάρει με ωραίο τρόπο, ομορφαίνοντας το παιχνίδι του Ολυμπιακού.

